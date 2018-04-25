Оппозиция собрала подписи в поддержку интерпелляции министру образования Литвы

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Во вторник оппозиционные консерваторы сообщили, что собрали подписи под инициативой интерпелляции министру образования и науки Литвы Юргите Пятраускене.

Недоверие министру инициируется в связи с продолжающейся в школах страны забастовкой по поводу штатной оплаты труда учителей.

Текст интерпелляции подписал 41 парламентарий, большинство из них представители оппозиционных фракций – консерваторов, либералов и социал-демократов.

Документ также подписал представитель правящих «аграриев» Наглис Путейкис.

Для выдвижения интерпелляции требуется 29 подписей.

После получения интерпелляции член правительства в течение двух недель должен представить ответы на предъявленные вопросы, эти ответы затем рассматривает сейм.

После рассмотрения проводится голосование по вопросу одобрения ответов министра. В случае, если предлагается не одобрять ответы и министру выражается недоверие, для принятия подобного решения требуются голоса минимум 71 депутата.

В тексте интерпелляции поднимаются вопросы о штатной оплате труда учителей, бюджете сектора просвещения на следующий год, объединении высших школ, изменениях воспитательных программ, о бизнесе мужа министра Эвалдаса Пятраускаса.

BNS