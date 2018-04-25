Оппозиция хочет снять министра образования за проводимые реформы

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что оппозиция хочет снять министра образования и науки Юргиту Пятраускене за проводимые реформы, которые нужны были уже давно.

«Это одна из министров, которая затронула, раскачала очень уязвимую сферу. Эти реформы давно нужно было проводить, это вскрыло пороки всех школ», — сказал премьер в четверг радиостанции Ziniu radijas.

«Я расцениваю интерпелляцию как желание снять министра, которая проводила реформы», — добавил он.

По словам С. Сквярнялиса, министр образования стала жертвой своих собственных реформ. Он хвалил Ю. Пятраускене за «решительность, за стремление, за цель».

И все же премьер сказал, что министру не хватает личных качеств для общения с социальными партнерами.

Оппозиция собрала подписи для интерпелляции и утверждает, что Ю. Пятраускене не подготовилась к введению в сентябре модели штатной оплаты труда учителей, не проводит в жизнь должным образом другие реформы.

Из-за этой новой системы начисления зарплат учителям уже более полутора недель бастуют педагоги некоторых школ.

Министерство образования и науки в среду после переговоров с несколькими профсоюзами объявило, что достигло соглашения об усовершенствовании системы, однако лидер бастующего профсоюза Андрюс Навицкас заявил, что министерство приняло во внимание не все его требования и забастовка учителей пока продолжается.

Премьер сказал, что недостатки системы штатной оплаты, о которых было договорено в среду, можно устранить.

Бастующие учителя в четверг проведут съезд в Вильнюсе.

BNS