Оппозиция заподозрила правительство Венгрии в намерении Huxit

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На предстоящих в мае этого года выборах в Европарламент стоит вопрос, приведет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан свою страну к Huxit, т.е. выходу, по образцу Великобритании, из Евросоюза.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила главный кандидат от оппозиционной Демократической коалиции Клара Добрев, комментируя решение Европейской народной партии (ЕНП) заморозить членство правящей партии «Фидес» в альянсе.

На английский язык Венгрия переводится как Hungary, а среди венгров популярным является термин Хунгария. В то же время, выход на англиском языке звучит как exit. Термин Huxit в политическом лексиконе является новым, и его стали применять после начала скандала между ЕНП и «Фидес», связанного с унизительными плакатами в адрес Сороса и Юнкера.

Клара Добрев заявила на пресс-конференции, что именно ЕНП проголосовала за приостановление членства «Фидес», а не наоборот, партия решила уйти, хлопнув дверью. По ее словам, в соответствии со статьей 7 процедуры, принятой Брюсселем против Венгрии в прошлом году, страна может в конечном итоге потерять доступ к фондам ЕС и право голоса.

Если не произойдет изменения курса после майского голосования, то Виктор Орбан может, в конечном итоге, довести Венгрию до изгнания из ЕС точно так же, как ему удалось довести свою партию до замораживания ее членства в ЕНП.