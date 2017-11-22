Определились все участники ЧМ-2018 по футболу

Сборная Перу стала последней, 32-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. Путевку в Россию команде принесла домашняя победа над Новой Зеландией в ответном стыковом матче.

Сборная Перу дома в столице страны Лиме победила Новую Зеландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018 со счетом 2:0 и пробилась на мундиаль впервые за 36 лет. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

Для Перу предстоящий финальный турнир станет пятым за всю историю. Ранее команда выступала на мундиалях в 1930, 1970, 1978 и 1982 годах. Лучший результат перуанцев на чемпионатах мира — четвертьфинал на ЧМ-1970 в Мексике. Тогда сборная, прозванная «инками», в матче за выход в полуфинал уступила будущим победителям турнира бразильцам со счетом 2:4.

Известны все 32 финалиста чемпионата мира. Это Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, Австралия и Перу.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в 17.00 по вильнюсскому времени и пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Команды, которые пробились в финальную часть чемпионата мира, будут разбиты на четыре корзины в соответствии со своим рейтингом.

В ходе жеребьевки они разделятся на восемь групп по четыре команды в каждой. Сборная России, имеющая самый низкий рейтинг из всех участников турнира, на правах хозяина будет посеяна в первой корзине вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией.

Церемонию жеребьевки, по итогам которой команды — участницы чемпионата мира по футболу 2018 года — узнают своих соперников, будет вести бывший нападающий футбольной сборной Англии, лучший бомбардир прошедшего в Мексике ЧМ-1986 Гари Линекер.

«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки», — прокомментировал выбор организаторов мундиаля сам Линекер.

В настоящее время Линекер ведет на телеканале Би-би-си программу Match of the Day, он также комментировал на Би-би-си матчи чемпионатов мира и Европы по футболу и матчи Лиги чемпионов УЕФА на канале BT Sport.

«Его честные и открытые наблюдения, основанные на глубоком знании футбола изнутри, в значительной степени обогатили мировую футбольную журналистику. Поэтому это большая честь, что именно Гари Линекер будет вести финальную жеребьевку чемпионата мира в России», — сказал заместитель генерального секретаря FIFA Звонимир Бобан.

Помогать легендарному футболисту в ходе церемонии будут лучший бомбардир в истории московского «Спартака», а ныне первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян и телеведущая Мария Командная, работавшая на каналах Fох Sports и «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).

Инф. «ЛК»

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