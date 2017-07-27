Опробована система Patriot

Противовоздушная оборона (ПВО) остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте, которая в окрестностях Шяуляй наблюдала за ходом военно-воздушных учений НАТО Tobruq legacy 2017 («Наследие Тобрука – 2017»).

«Для безопасности Балтийских стран необходимы рассчитанные на длительный срок решения по противовоздушной обороне всего региона», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

По словам главы государства, в оборонные планы НАТО также должны быть включены конкретные средства противовоздушной обороны во избежание вероятной военной изоляции стран Балтии. В случае возникновения угрозы миссия воздушной полиции НАТО должна стать составной частью противовоздушной обороны. Это означает, что несущие дежурство в Балтийских государствах истребители Альянса в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

ПВО – одно из самых слабых звеньев в обороне Балтийских стран, потому что основные капиталовложения делаются в сухопутные силы.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет своих истребителей и они используют только системы ПВО малой дальности. Литва в этом году собирается подписать договор с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS.

Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн евро.

Для проведения учений Tobruq legacy 2017 в Литве впервые размещена американская зенитно-ракетная система большой дальности Patriot, которая может сбивать и ракеты.

По словам Д. Грибаускайте, размещение Patriot говорит о том, что обязательства США и НАТО перед Балтийским регионом тверды и опираются на реальные действия, а не на слова.

Даля Грибаускайте также заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

«Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам», – сказала президент.

Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, «чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга».

В учениях Tobruq legacy 2017 в Литве задействовано примерно 500 военнослужащих и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран – членов НАТО. Учения проходят также в Чехии и Румынии.

Тем временем Комментарий Посольства России в Литве Заявление президента Литвы Д. Грибаускайте о том, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе, честно говоря, не удивляет. Запугивая население страны «агрессивным Кремлем», официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности. Такой незатейливый курс, убеждены, не отвечает интересам этой Прибалтийской страны.

Инф. «ЛК»

Метки: N30 (1170) 27 июля, НАТО, ПВО, Противовоздушная оборона, система Patriot