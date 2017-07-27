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Опробована система Patriot

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 27, 0:03   |   Комментариев: 18

Противовоздушная оборона (ПВО) остается одним из главных национальных приоритетов в области обороны, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте, которая в окрестностях Шяуляй наблюдала за ходом военно-воздушных учений НАТО Tobruq legacy 2017 («Наследие Тобрука – 2017»).

Фото пресс-службы президента Литвы

Фото пресс-службы президента Литвы

«Для безопасности Балтийских стран необходимы рассчитанные на длительный срок решения по противовоздушной обороне всего региона», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

По словам главы государства, в оборонные планы НАТО также должны быть включены конкретные средства противовоздушной обороны во избежание вероятной военной изоляции стран Балтии. В случае возникновения угрозы миссия воздушной полиции НАТО должна стать составной частью противовоздушной обороны. Это означает, что несущие дежурство в Балтийских государствах истребители Альянса в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

ПВО – одно из самых слабых звеньев в обороне Балтийских стран, потому что основные капиталовложения делаются в сухопутные силы.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет своих истребителей и они используют только системы ПВО малой дальности. Литва в этом году собирается подписать договор с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS.

Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн евро.

Для проведения учений Tobruq legacy 2017 в Литве впервые размещена американская зенитно-ракетная система большой дальности Patriot, которая может сбивать и ракеты.

По словам Д. Грибаускайте, размещение Patriot говорит о том, что обязательства США и НАТО перед Балтийским регионом тверды и опираются на реальные действия, а не на слова.

Даля Грибаускайте также заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

«Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам», – сказала президент.

Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, «чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга».

В учениях Tobruq legacy 2017 в Литве задействовано примерно 500 военнослужащих и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран – членов НАТО. Учения проходят также в Чехии и Румынии.

Тем временем

Комментарий Посольства России в Литве

Заявление президента Литвы Д. Грибаускайте о том, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе, честно говоря, не удивляет.

Запугивая население страны «агрессивным Кремлем», официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности. Такой незатейливый курс, убеждены, не отвечает интересам этой Прибалтийской страны.

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (18)
  1. (87.255.31.71) Йонас пишет:
    2017 07 27 at 21:42

    Всё так, Тимур. Даже Бава не возразит против твоей правды. Потому и молчит какой день. Ну, а теперь о “Patriot”. Система была очень действенной для ПВО, но в свое время. Сейчас, в век крылатых ракет и вооружения современной авиации, она свои возможности исчерпала. Ты правильно заметил, что её втюхивают всем кому не лень. Куда-то надо сплавлять кучи “умного металлолома”. Вот и дама во френчике василькового цвета развела ручки (хорошо,что только ручки)перед воинами на фоне пустых контейнеров Patriot. Интересно, что она при этом им говорит.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 07 27 at 21:27

    .. никогда не ответила – либо молчание либо увод от разговора

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 07 27 at 21:26

    … своём они чрезвычайно пассивны !А то что этот “профессор” тут повторил в очередной раз глупейшее клише ничего общего не имеющее с историей и исторической реальностью я думаю не стоит даже упоминать ! интересная “оккупация” в которой “оккупированные” исправно получают образование их дети ходят в бесплатные садики , сами “оккупированные” вместо того чтобы пахать на оккупантов на тяжёлых работах за тарелку супа,сидят на руководящих должностях, занимаются творчеством , ездят на курорты оккупантов и так далее и так далее ! Ни одна “патриотическая “свистелка мне на эти вопросы…


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