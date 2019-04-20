Опрос: 44% жителей Литвы старше 40 лет страдают нарушениями зрения

Опрос жителей Литвы показал, что 62% жителей не согласны с тем, что очки обеспечивают сексуальность, а 58% не считают, что человек в очках выглядит умнее.

Нарушения зрения — одна из самых распространенных проблем со здоровьем в Литве у жителей старше сорока лет. Это признали 44% опрошенных жителей Литвы. В возрастной группе жителей 45 лет и старше этот показатель еще выше — от 53% до 56%. Только 10% всех опрошенных говорят, что у них вообще нет проблем со зрением.

34-37% жителей Литвы жалуются на проблемы со спиной и на замедление обмена веществ.

Исследование в Литве было проведено в феврале 2019 года по инициативе международного концерна Essilor Group, который с 1849 года заботится о здоровье глаз. В опросе приняли участие 544 жителей.

l24.lt