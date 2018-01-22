Опрос BNS/RAIT: третья часть жителей Литвы утверждает, что в прошлом году их жизнь стала хуже

Почти треть жителей Литвы утверждает, что в 2017 году их жизнь ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. Чуть более половины жителей сказали, что их финансовое положение за год не изменилось, а улучшение ощутил всего один житель из десяти, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией маркетинговых исследований RAIT.

По словам экономистов, результаты опроса показывают, что рост средних доходов населения не компенсировал недовольство жителей ростом цен. Продолжает увеличиваться социальное отчуждение, потому что об ухудшении финансового положения обычно говорили жители старшего возраста с небольшими доходами и безработные.

По заказу BNS компания RAIT опросила в декабре более 1 тыс. жителей, которых попросили дать оценку тому, как менялось их финансовое положение в 2017 году по сравнению с 2016. 53% опрошенных сказали, что их финансовое положение не изменилось, 32% – что оно ухудшилось, 11% – что улучшилось. Еще 4% сказали, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Чаще всего об ухудшении финансовой ситуации говорили люди более старшего возраста (55–64 года), пенсионеры или безработные, а также участники опроса с самыми низкими доходами (до 240 евро в месяц). Об улучшении финансовой ситуации говорили лица в возрасте 25-34 лет, с высшим образованием, руководители или владельцы предприятий и жители с самым высоким уровнем доходов (более 450 евро в месяц).

12–21 декабря было опрошено 1006 жителей Литвы в возрасте 15-74 лет.

BNS

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