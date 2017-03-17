Опрос BNS/RAIT: литовские аграрии вдвое опережают консерваторов

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых остается самой популярной партией в Литве – если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то за эту партию проголосовали бы 29% жителей страны, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией социологических и маркетинговых исследований RAIT.

Наполовину меньше – 14% респондентов – отдали бы голоса за оппозиционную партию Союз отечества – Христианские демократы Литвы, 9% – за Литовскую социал-демократическую партию. За Литовское либеральное движение проголосовали бы 7% опрошенных.

28% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать.

Ближе всего к 5%-ному заградительному барьеру голосов для прохождения в сейм находятся партия “Порядок и справедливость” и Партия труда – за них отдали бы голоса по 3% респондентов, Избирательную акцию поляков Литвы поддержали бы своими голосами 2% опрошенных, Союз свободы Литвы – 1% респондентов.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов. Граждане Литвы могут голосовать на выборах в сейм с 18 лет.

BNS

Метки: RAIT, аграрии, Литва, Порядок и справедливость