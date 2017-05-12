Опрос BNS/RAIT: популярность С. Сквярнялиса и Р. Карбаускиса падает

Популярность литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса снижается – в апреле премьеру симпатизировали 60% жителей страны, на шесть процентных пунктов меньше, чем месяц назад, показывает проведенный по заказу новостного агентства BNS опрос компании маркетинговых исследований RAIT.

Симпатии жителей страны теряет и председатель правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис – его рейтинг снизился с 51% до 46%. На вершине рейтинга утвердилась президент Даля Грибаускайте – ей симпатизируют 64% жителей.

По словам наблюдателей, на рейтинги могли повлиять позиции политиков в вопросах о новом Трудовом кодексе, ограничении торговли алкоголем и налоговой льготы на централизованное отопление.

“По поводу алкоголя перегнули палку, а отказ от льготы на отопление говорит о равнодушии к рядовым людям”, – сказал BNS доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс.

Политолог, редактор журнала IQ Томас Янялюнас сказал BNS, что снижение рейтингов говорит об иссякающем терпении людей, потому что с “аграриями” и конкретными лидерами связывались большие надежды.

Согласно результатам исследований, позиции самой партии стабилизировались – за “зеленых аграриев”, как месяц назад, намерены голосовать 26% населения.

Популярность занимающей второе место партии консерваторов Союз отечества – Христианские демократы Литвы немного повысилась – в апреле за нее собирались голосовать 14% респондентов. Как показывают данные опроса, популярность консерваторов за месяц повысилась на четыре процентных пункта.

На третьем месте остаются социал-демократы с 10% поддержки, на четвертом – Литовское либеральное движение, за которое проголосовали бы 8% опрошенных. Их рейтинг колеблется в пределах погрешности. Остальные партии не смогли бы преодолеть 5%-ный заградительный барьер голосов в сейм.

8-25 апреля путем прямого интервью был опрошен 1021 житель Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность опроса составляет 3,1%.

BNS

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