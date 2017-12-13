Оптимальный выбор для ядра

Беларусь активно готовится к жизни с собственной атомной энергией: запуск в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться уже в 2019 году. Это вполне соответствует общемировому тренду. Таково мнение Жолта Харфаша, члена венгерского общества Elektrotechnika — крупнейшей независимой профессиональной организации Венгрии в данной отрасли. Сегодня эта страна готовится приступить к строительству новых энергоблоков АЭС «Пакш–2», причем по тому же проекту, который реализует Беларусь. О том, насколько полезен белорусский опыт венгерским энергетикам, способны ли альтернативные источники стать достойной заменой существующим и чему научил мировое сообщество опыт Фукусимы, эксперт рассказал в интервью БелТА.

— Господин Харфаш, почему тема атомной энергетики по–прежнему актуальна для мира?

— По моему глубокому убеждению, полноценных альтернатив атомной энергетике сегодня не существует. Согласно прогнозам и анализам международных организаций, для выполнения обязательств по защите климата необходимо развивать не только возобновляемые источники энергии, но и атомную энергетику. Причем, вопреки расхожему мнению, эти два источника вовсе не являются взаимоисключающими. Наоборот, они друг друга дополняют и тем самым обеспечивают устойчивость энергоснабжения той или иной страны.

Приведу конкретные примеры. Что касается обязательств по сокращению выброса СO2 в атмосферу, во Франции, где доля атомной энергетики составляет 70 – 75%, уровень выбросов углекислого газа — один из самых низких: 117 г на киловатт–час. В Германии же, несмотря на имеющиеся альтернативные мощности (ветряные и солнечные установки) и политику по отказу от АЭС, выбросы CO2 на киловатт–час практически в четыре раза больше: 412 г.

— Для каких стран атомная энергетика может стать оптимальным выбором? В частности, почему она актуальна для Беларуси и Венгрии?

— И не только для них, а для всех стран, которые нуждаются в стабильности, укреплении безопасности и независимости в области энергетики. Атомная станция позволяет производить более дешевую энергию по сравнению с другими видами генерации — значит, способствует укреплению конкурентоспособности национальной экономики. Это именно то, что нужно как Венгрии, так и Беларуси.

Свою роль играют не только экономические, но и географические особенности. Так, в Венгрии значительную долю в структуре энергопотребления занимает импорт: сегодня за счет этого покрывается 30 – 33% потребностей в электричестве. Замещать этот импорт как раз и поможет строительство собственной АЭС. Что касается возобновляемых источников, то в Венгрии для их активного внедрения нет достаточных мощностей и необходимых природных ресурсов. Поэтому акцент на атомной энергетике как на базовой — очевидное решение.

— Как вы оцениваете проект, по которому строится Белорусская АЭС?

— Знаком достаточно хорошо с проектом и оцениваю весьма высоко — учитывая, что по такому же проекту в ближайшей перспективе планируется строительство АЭС «Пакш–2» в Венгрии. Так же, как и на возводимой Белорусской АЭС, это два энергоблока ВВЭР–1200 мощностью по 1200 МВт. Они относятся к поколению «3+» и представляют самую современную из существующих технологий. Факт их соответствия европейским и мировым стандартам подтвердили авторитетные международные организации — Еврокомиссия и МАГАТЭ.

— Приходится ли Венгрии сталкиваться с настороженным отношением к запланированному строительству со стороны соседей?

— В соответствии с европейскими и международными требованиями, Венгрия проводила консультации, кампании по информированию, слушания, в которых могли участвовать различные заинтересованные организации: правительственные, экологические. Венгерские специалисты были готовы ответить на все вопросы зарубежных коллег. Такие слушания проводились в рамках экологического лицензирования в Украине, Словакии, Румынии, Сербии, Австрии, Германии. Определенный протест наблюдается лишь со стороны Австрии, поскольку эта страна возражает против использования атомной энергии в соседних государствах (не только в Венгрии, но и в Чехии). При этом надо учесть, что у Австрии совершенно другие географические условия и энергоснабжение более чем на 70% обеспечивается за счет гидроэнергетики. В Венгрии таких возможностей нет, в то время как по причинам, которые я уже озвучивал, атомная станция ей просто необходима. Уже существующие мощности — четыре энергоблока АЭС «Пакш», которые обеспечивают более 50% производства электроэнергии, — необходимо замещать. В период с 2032 по 2037 год АЭС «Пакш» будет остановлена полностью, так что вопрос о необходимости строительства и ввода в эксплуатацию АЭС «Пакш–2» крайне актуален уже сегодня.

— Насколько опыт Беларуси в строительстве АЭС может быть полезен другим странам, в частности, Венгрии?

— Когда Венгрия только приступит к реализации своего проекта, в Беларуси уже будут работать два энергоблока. Поэтому опыт, накопленный страной в ходе их сооружения и эксплуатации, будет, безусловно, очень полезным для Венгрии. Венгрия поддерживает связи со всеми операторами АЭС, поэтому, безусловно, будет осуществляться сотрудничество и с Беларусью. Пока наш проект находится на стадии лицензирования, но венгерские специалисты уже посещали Белорусскую АЭС, чтобы изучить важные нюансы организации будущего строительства (в частности, вопросы размещения строителей). Уверен, что подобный обмен опытом с белорусскими коллегами будет активно продолжаться.

— Как изменилась атомная энергетика со времен крупных аварий, которые произошли на Чернобыльской и Фукусимской АЭС? Стали ли технологии более безопасными?

— Как инженер–атомщик могу сказать, что самый главный принцип при проектировании атомных электростанций — безопасность. Опыт, полученный в результате аварий на ЧАЭС и АЭС «Фукусима», был использован для совершенствования применяемых технологий — в том числе и с точки зрения их безопасности. В частности, тот проект, по которому строятся Белорусская АЭС и подобные ей объекты, соответствует строжайшим современным международным требованиям безопасности — так называемым постфукусимским требованиям, что было подтверждено международными организациями.

Применяемые решения позволяют предотвратить все теоретически возможные последствия тяжелых аварийных ситуаций, в первую очередь, попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. В качестве конкретных примеров таких решений можно упомянуть совершенно инновационные пассивные решения, включая пассивный отвод тепла и ловушку расплава. О том, что этот тип реакторов безопасен, говорит не Россия, не Венгрия и не Беларусь, а международные организации, которые проводили соответствующие исследования: Европейский союз и МАГАТЭ.

— Какими вы видите перспективы развития атомной энергетики?

— Все большее число стран вступает на путь использования атомной энергии, видя в ней относительно недорогой и надежный источник обеспечения растущих потребностей в электроэнергии. Технологии развиваются, ведутся продвинутые исследования и работы по созданию реакторов четвертого поколения (с замыканием топливного цикла), которые смогут обеспечивать стабильное энергоснабжение на действительно длительную перспективу. Так что списывать ее со счетов явно преждевременно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Беларусь, энергетика