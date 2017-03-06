Оптимизация вузов: лед тронулся

Правительство получило более 40 предложений, касающихся реформы высших учебных заведений. Министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что все предложения рассмотрит специальная комиссия экспертов.

Получены подробные и обобщенные предложения из Шяуляйского, Утянского, Алитусского регионов. Вильнюсские и каунасские высшие учебные заведения представили ряд отчасти совпадающих предложений, но консолидированных предложений оба города не сформулировали.

Также получено несколько разных предложений по поводу сети клайпедских высших учебных заведений. Мариямпольский регион представил обобщенное, но недостаточно детализированное и аргументированное предложение. Панявежский регион представил лишь отзыв общего характера.

По словам министра образования и науки Пятраускене, есть учебные заведения, которые согласны объединиться, но все полученные предложения будут оценивать эксперты, которые позже представят свои выводы правительству.

Тем временем Каунасский технологический университет (КТУ) выступил с грандиозным планом объединения 15 вузов в один.

Так называемый Сводный университет объединял бы сам КТУ, университеты имени Витаутаса Великого, имени Александраса Стульгинскиса, Шяуляйский, Клайпедский, спортивный, наук о здоровье, ISM и еще 7 коллегий.

Согласно этому плану ядро вуза находилось бы в Каунасе, все вузы, за исключением ISM, становятся его подразделениями.

Вильнюсский университет, в свою очередь, хотел бы объединиться с Университетом образовательных наук и Университетом имени Ромериса, о чем и сообщил Министерству образования и науки. Он также намерен развивать сотрудничество с Вильнюсской коллегией и другими учебными заведениями для создания Академгородка на ул. Дидлауке в столице.

По мнению руководства старейшего вуза страны, в столице вполне достаточного одного классического и одного технического университета – Вильнюсского технического университета имени Гядиминаса.

Согласно представленному еще в январе плану реорганизации сети высших учебных заведений, в Литве к 2025 году планируется оставить 3-5 университетов, а также одну или две академии искусств и Военную академию.

Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов и несколько десятков коллегий.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Оптимизация вузов, Юргита Пятраускене