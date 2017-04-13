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Опубликованы новые документы о деятельности КГБ в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 13:06   |   Комментариев: 0

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, хранящиеся в Особом архиве, которые свидетельствуют о деятельности КГБ в 1974- 1985 годах.

В целом был опубликован 81 новый документ, отражающий деятельность Отдела разведки и Второго управления КГБ ЛССР.

Документы опубликованы на сайте kgbveikla.lt.

Часть документов отражает сотрудничество Центрального комитета Компартии Литвы и КГБ. В этих документах КГБ постоянно информировал ЦК КПЛ об организациях литовских эмигрантов – Верховным комитетом Литвы по образованию, Совете американских литовцев и др. – об их деятельности и усматриваемых угрозах советскому строю.

Часть документов составляют справки КГБ об авариях на различных промышленных объектах Литвы, поиске антисоветских литературных авторов, антисоветском издании

Ausra.

Также опубликованы документы КГБ о вновь избранном на тот момент папе Иоанне Павле II, деятельности Литовской католической академии наук и о подготовке литовских националистических организаций к празднованию 600-летия крещения Литвы.

BNS

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