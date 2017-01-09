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Опубликованы списки призыва в литовскую армию в 2017 году

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В понедельник министерство обороны Литвы опубликовало списки призыва в литовскую армию на 2017-ый год.

В списки призывников внесены более 25 тыс. молодых людей, родившихся в 1991-1997 годах, которые по данным министерства не освобождены от военной повинности или которым не перенесли срок прохождения обязательной начальной военной службы.

В этом году в армию будет призвано более 3,5 тыс. военнообязанных. Первые призывники этого года прибудут в части для службы в апреле, а последние – в декабре. Большая часть призывников приступит к службе в октябре.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис надеется, что все призывники в этом году придут по своему желанию. Добровольно для прохождения службы в армии уже записались 550 человек, сообщил представитель Минобороны по связям с общественностью Лаймондас Бразайтис.

Призыв в литовскую армию вернули в 2015 году в качестве реакции на действия России в Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS

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