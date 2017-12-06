Опять переименования?

Политики Вильнюсской мэрии обсуждают возможность отказа от ряда названий улиц и площадей, связанных с писателями, общественными и политическими деятелями, которые сотрудничали с советским режимом – Пятрасом Цвиркой, Саломеей Нерис, Антанасом Венцловой и Людасом Гирой.

Член горсовета консерватор Пауле Кузьмицкене сказала BNS, что возглавляемая ею рабочая группа Культуры памяти просит оценить деятельность этих личностей. Для этого члены рабочей группы обратились в Литовский центр геноцида жителей и сопротивления, Особый архив и к работникам Исторического факультета ВУ. От выводов экспертов зависит, предложат ли убрать памятник П. Цвирке, переименовать сквер, улицы, школы, музеи и прочее, связанное с именами вышеупомянутых деятелей. «Мы обратились с просьбой предоставить информацию о том, предали ли вышеупомянутые деятели своими действиями государство. Получив соответствующие справки, мы примем аргументированное решение в вопросе переименования сквера, улиц школы и переноса памятника», – сказала BNS Кузьмицкене. По ее словам, в зависимости от выводов экспертов члены группы предложат мэрии принять соответствующие решения.

В группе работают члены горсовета, историки и общественные деятели. Кузьмицкене сказала, что в группу обратились школьники Вильнюсской иезуитской гимназии только с вопросом о памятнике П. Цвирке. «Но в группе появилось предложение взглянуть на вопрос комплексно, поскольку в Вильнюсе остались памятные знаки в честь других деятелей той эпохи, которые, возможно, действовали против Литвы, предали ее именно как государство, созданное 16 февраля», – сказала политик.

Улицы Л. Гирос и С. Нерес находятся в Фабийонишкес, в Старом городе есть гимназия им. Саломеи Нерис. Памятник Л. Гире, стоявший напротив Министерства образования и науки, снесли еще в 2013 году. Памятник П. Цвирке стоит в центре Вильнюса, на перекрестке ул. Пилимо и Паменкальне, в одноименном сквере. Недалеко находится дом Венцловы – музей, основанный в квартире писателя и министра образования советских лет А. Венцловы.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Антанас Венцлов, Людас Гира, Пятрас Цвирка, Саломея Нерис