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Опять переименования?

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 07, 0:20   |   Комментариев: 0

Политики Вильнюсской мэрии обсуждают возможность отказа от ряда названий улиц и площадей, связанных с писателями, общественными и политическими деятелями, которые сотрудничали с советским режимом – Пятрасом Цвиркой, Саломеей Нерис, Антанасом Венцловой и Людасом Гирой.

Фото BFL

Фото BFL

Член горсовета консерватор Пауле Кузьмицкене сказала BNS, что возглавляемая ею рабочая группа Культуры памяти просит оценить деятельность этих личностей. Для этого члены рабочей группы обратились в Литовский центр геноцида жителей и сопротивления, Особый архив и к работникам Исторического факультета ВУ. От выводов экспертов зависит, предложат ли убрать памятник П. Цвирке, переименовать сквер, улицы, школы, музеи и прочее, связанное с именами вышеупомянутых деятелей. «Мы обратились с просьбой предоставить информацию о том, предали ли вышеупомянутые деятели своими действиями государство. Получив соответствующие справки, мы примем аргументированное решение в вопросе переименования сквера, улиц школы и переноса памятника», – сказала BNS Кузьмицкене. По ее словам, в зависимости от выводов экспертов члены группы предложат мэрии принять соответствующие решения.

В группе работают члены горсовета, историки и общественные деятели. Кузьмицкене сказала, что в группу обратились школьники Вильнюсской иезуитской гимназии только с вопросом о памятнике П. Цвирке. «Но в группе появилось предложение взглянуть на вопрос комплексно, поскольку в Вильнюсе остались памятные знаки в честь других деятелей той эпохи, которые, возможно, действовали против Литвы, предали ее именно как государство, созданное 16 февраля», – сказала политик.

Улицы Л. Гирос и С. Нерес находятся в Фабийонишкес, в Старом городе есть гимназия им. Саломеи Нерис. Памятник Л. Гире, стоявший напротив Министерства образования и науки, снесли еще в 2013 году. Памятник П. Цвирке стоит в центре Вильнюса, на перекрестке ул. Пилимо и Паменкальне, в одноименном сквере. Недалеко находится дом Венцловы – музей, основанный в квартире писателя и министра образования советских лет А. Венцловы.

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