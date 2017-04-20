Опыт ценен повторением

Белорусские энергетики всегда с большим вниманием относятся к строительству Ленинградской АЭС–2, поскольку там установлены такие же энергоблоки ВВЭР–1200, какие будут на белорусской АЭС. И вот на днях на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС–2 специалисты приступили к важнейшему этапу на пути к пуску его в эксплуатацию — холодно–горячей обкатке реакторной установки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Этот этап знаменует собой начало полномасштабных пусконаладочных работ и проводится для подтверждения надежной и безопасной эксплуатации энергоблока. Комментируя это событие, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «Мы вышли на этап ввода энергоблока в эксплуатацию. В соответствии с российскими и международными нормами и правилами по безопасности АЭС необходимо подтвердить, что оборудование и технологические системы смонтированы качественно, энергоблок будет функционировать в полном соответствии с проектом. Для этого в рамках холодно–горячей обкатки мы проведем более ста предпусковых испытаний оборудования и систем реакторной установки».

Предполагается. что этот этап продлится два с лишним месяца. Специалисты проведут гидравлические испытания для подтверждения плотности и прочности элементов реакторной установки, выполнят циркуляционную промывку первого и второго контуров, наладят их водно–химический режим, проверят на соответствие проектным значениям теплогидравлические, прочностные, вибрационные и динамические характеристики реакторной установки и оборудования первого контура. Причем назвать эту фазу «холодной» можно весьма условно — температура воды, которая будет прокачиваться по трубопроводам во время испытаний, составит порядка 120оС.

Затем последует горячая обкатка, которая должна подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже в проектных, рабочих режимах. Этот подэтап составит 100 часов работы. Продуют собственным паром главные паропроводы, проведут комплексные испытания систем безопасности, проверят систему электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реакторной установки. И это далеко не весь перечень. Набор испытаний — максимальный, утверждают специалисты: «Мы должны убедиться, что эксплуатация энергоблока будет надежной и безопасной».

За всем этим пристально наблюдают и белорусские специалисты. Они посетят ЛенАЭС–2 в период испытаний. Им будет предоставлена возможность ознакомиться с их результатами и всей сопутствующей документацией.

Игорь СОСНОВСКИЙ.

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Беларусь, энергетика