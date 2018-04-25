Орбан не представляет Европу без ее христианской сущности

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«Европейцы должны понять, что у Европы не будет свободной жизни без ее христианской культуры»,- заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Как сообщает АЗЕРТДЖ, это заявление он сделал, выступая на многотысячном митинге перед Национальным музеем Будапешта во время празднования на государственном уровне годовщины революции в Венгрии 1848 года.

«Если мы не защитим нашу христианскую культуру, то мы потеряем Европу, и Европа больше не будет принадлежать европейцам», — настаивал Орбан.

Он добавил, что христианство одинаково важно и для свободной Венгрии, и предупредил, что «все мы можем потерять свою свободу в либеральной империи».

«Европейцы могут быть счастливы, только если они будут вправе решать свою собственную судьбу и будущее своей нации», — отметил Орбан.