«Ориентир любви» Тамары Гвердцители

🔊 Воспроизвести

Всемирно известная прима-звезда Тамара Гвердцители впервые выступит в Литве с оркестром Витаутаса Лукочюса «Симфониетта». Только два эксклюзивных концерта — в Вильнюсе и в Паланге. Концертная программа Тамары Гвердцители и оркестра Витаутаса Лукочюса, специально разработанная для Литвы, называется «Ориентир любви».

Мы услышим композиции Мишеля Леграна, Шарля Азнавура, Джорджа Гершвина, российских и грузинских композиторов, композицию из песен Эдит Пиаф, а также «Виват Король!», «Мамины глаза», «По небу босиком», «Ориентир любви» и др.

В программе — почти три десятка произведений, которые будут исполнены на французском, итальянском, русском, грузинском и других языках. Тамара Гвердцители и оркестр Лукочюса подготовили для вас исключительный и незабываемый праздник, в котором нет места фонограмме.

Тамара прибывает в Литву по приглашению нашей известной певицы Бируте Петриките. Эти две харизматичные исполнительницы давно дружат. После концерта в Вильнюсе 22 мая певица впервые выступит на литовском побережье. В Паланге Тамара даст концерт 25 мая.

Грузинский и российский народный артист Мишель Легран, культовый композитор, аранжировщик, дирижер и исполнитель Франции, с которым мы недавно простились, сравнивал Тамару Гвердцители с Эдит Пиаф или Мирей Матье, называл золотым голосом мира.

Певица, профессиональный пианист, композитор, актриса – Т. Гвердцители с детства связала свое будущее с музыкой: учеба в специальной музыкальной школе при консерватории, участие в выступлениях грузинского детского хора «Мзиури», а затем образование в Тбилисской консерватории по классу фортепиано и композиции, вокальные науки.

Певица побеждала на международных фестивалях в Сопоте, Сан-Ремо, дает сольные концерты по всему миру, спела дуэтом со многими мировыми звездами.

В своем творчестве исполнительница сочетает стили world music, высокую эстрадную музыку и modern jazz. Тамара Гвердцители, живущая в Москве, никогда не прерывала связи с любимой Грузией, поэтому ее часто сопровождают музыканты из родной страны, а песни грузинских композиторов всегда включены в концертную программу.