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Orlen Lietuva будет грузить продукты на автоцистерны в Клайпеде

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 23, 9:00   |   Комментариев: 0

Контролируемый крупнейшим польским нефтеконцерном  Orlen  литовский НПЗ   Orlen Lietuva будет грузить произведенный в Майжейкяй и доставленный по железной дороге бензин в автоцистерны в Клайпеде – на обновленной погрузочной площадке компании перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta.

Klaipedos nafta сообщила, что подписала новый долгосрочный договор с Orlen Lietuva, в котором до 2024 года обязалась переваливать через терминал нефтепродукты на танкеры. До сих пор бензин и дизпопливо для своих клиентов в Литве Orlen Lietuva распределяла на находящемся в Каунасе терминале Okseta, принадлежащем семье Ивана Палейчика.

В феврале Klaipedos nafta подписала подобные договора с управляющей сетью АЗС финского капитала Neste Lietuva и лидером розничной торговли горючим в Литве – компанией Viada LT, находящейся в управлении семьи И. Палейчика.

После того, как Klaipedos nafta реконструировала площадку терминала (работы стоили 2,5 млн. евро), на терминале одновременно можно загрузить до 4 автоцистерн.

BNS

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