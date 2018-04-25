Orlen Lietuva должна будет выплатить изобретателям еще 2 млн евро – суд

Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva должна будет выплатить изобретателям еще 1,983 млн евро за изобретенное ими и используемое в производстве оборудование, постановил суд.

Четвертого июля Апелляционный суд Литвы удовлетворил иски семи изобретателей, среди них и пяти граждан России. Эта сумма присуждена за период с июня 2000 года по 2004 год.

С Orlen Lietuva судились бывший в тот период гендиректором Mazeikiu nafta (прежнее название Orlen Lietuva), владелец сети гостиниц Centrum hotels Брониславас Вайнора, бывший его заместитель по производственной части, нынешний гендиректор грузового терминала Kroviniu terminalas концерна Achemos grupe Альбертас Гимбутас, а также граждане России Михаил Басин, Михаил Барильчук, Борис Беднов, Сергей Сивцов и Петр Ранко, которые стремились взыскать 7,2 млн евро гонораров и почти 3,3 млн евро процентов.

В декабре 2016 года Апелляционный суд присудил выплатить изобретателям за 1996-2000 годы почти 6 млн евро.

Реактор термического крекинга был установлен на Orlen Lietuva в 1994 году, однако компания заплатила его авторам только за 1995 год, позднее платить отказалась.

BNS