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Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva должна будет выплатить изобретателям еще 2,2 млн евро за изобретенное ими и используемое в производстве оборудование — вынес окончательный приговор суд.

Седьмого февраля Верховный суд Литвы (ВСЛ) окончательно удовлетворил иски семи изобретателей и им компенсацию ущерба, судебных издержек и проценты. Кроме того, Orlen Lietuva должна будет им выплатить проценты в размере 5% годовых от присужденной суммы с февраля 2011 года до исполнения решения суда.

Эти суммы присуждены за период с июня 2000 года – дня аннулирования патента до апреля 2004 года – дня демонтажа изобретения. ВСЛ оставил в силе принятое в июле решение Апелляционного суда.

С Orlen Lietuva судились бывший в тот период гендиректором Mazeikiu nafta (прежнее название Orlen Lietuva), владелец сети гостиниц Centrum hotels Брониславас Вайнора, бывший его заместитель по производственной части, нынешний гендиректор грузового терминала Kroviniu terminalas концерна Achemos grupe Альбертас Гимбутас, а также граждане России Михаил Басин, Михаил Барильчук, Борис Беднов, Сергей Сивцов и Петр Ранко, которые стремились взыскать 7,2 млн евро гонораров и почти 3,3 млн евро процентов за 1996–2010 годы.

В декабре 2016 года ВСЛ уже присудил изобретателям почти 6 млн евро за 1996-2000 годы.

Истцы указали суду, что являются изобретателями запатентованного реактора термического крекинга, который был установлен на Orlen Lietuva в 1994 году. Компания заплатила его авторам только за 1995 год, позднее платить отказалась.

BNS