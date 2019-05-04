Orlen Lietuva надеется на увеличение экспорта в Украину

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В связи с тем, что российское правительство запретило компаниям своей страны поставлять нефть и нефтепродукты в Украину, литовский нефтеперерабатывающий завод польского капитала Orlen Lietuva надеется, что его экспорт в эту страну вырастет.

«Украина — важная часть экспортного рынка Orlen Lietuva. Они признали нас производителем горючего высокого качества. В 2018 году наша компания была третьим зарубежным поставщиком в Украину, в свою очередь российские компании были признаны вторыми. Поэтому, похоже, что сейчас спрос на наши продукты вырастет», – комментировал BNS ситуацию Orlen Lietuva.

«Мы работаем по долгосрочным договорам о поставках со своими клиентами, поэтому наши объемы производства, предназначенные для продаж наших продуктов, ограничены», – отмечает компания.

По ее информации, Orlen Lietuva продает в Украине немногим более 10% продукции.

В середине апреля Россия запретила компаниям страны с июня поставлять нефть и нефтепродукты Украине, ограничила поставки угля, а также расширила список продуктов, запрещенных к экспорту в Украину. Москва назвала это ответными мерами на расширение Киевом списка российских товаров, ввоз которых запрещен.

В прошлом году Украина импортировала из Литвы нефтепродуктов на 570,5 млн. долларов США – это на 33,2% больше, чем в 2017 году. По этому показателю Литва уступила лишь Белоруссии и России, откуда Украина в прошлом году поставила соответственно 38,2% и 37,4% продуктов.

BNS