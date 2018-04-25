Orlen Lietuva станет покупать газ у Lietuvos energijos tiekimas

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Orlen Lietuva, единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в странах Балтии, будет закупать газ у входящего в группу Lietuvos energija предприятия Lietuvos energijos tiekimas (LET).

НПЗ со следующего года впервые начнёт использовать газ и станет третьим по величине потребителем в Литве, сообщает LET.

LET выиграло тендер Orlen Lietuva на поставку газа до 2019 года.

«Нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй станет одним из наших крупнейших клиентов и одним из крупнейших потребителей природного газа в Литве», — отметил Мантас Микалаюнас, генеральный директор LET.

Михал Рудницкий, генеральный директор Orlen Lietuva, говорит, что газ был выбран по экономическим и экологическим причинам.

«Этот вид топлива выбран из-за ужесточения экологических требований. Один из самых чистых аспектов окружающей среды это используемое в настоящее время топливо будет иметь как экологическую, так и экономическую пользу», — указвал он.

Lietuvos energijos tiekimas насчитывает около 7 тыс. деловых и около 580 тыс. частных клиентов.

BNS