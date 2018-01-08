Orlen Lietuva в этом году инвестирует до 100 млн. евро

В этом году польский концерн Orlen инвестирует в принадлежащий ему в Литве комплекс по переработке и перевалке нефти Orlen Lietuva до 100 млн. евро. Компания обещает инвестировать в развитие Бутингского терминала и Мажейкяйского НПЗ.

“Кроме прочих проектов, намечается открыть новое оборудование для производства нефтехимии, которое расширит портфель компании. Также, уже завершается строительство нового резервуара на Бутингском терминале, который увеличит совокупный объем резервуаров на 20%, обеспечит более надежные поставки нефти на НПЗ и увеличит энергетическую безопасность страны”, – говорится в пресс-релизе Orlen Lietuva .

Пресс-секретарь литовской компании Томас Дигайтис сказал в интервью BNS , что пока не может предоставить больше информации о будущих инвестициях, и пообещал сделать это на следующей неделе.

Компания сообщила, что планирующиеся и уже реализуемые инвестиции на 2017-2018 года составят от 150 до 200 млн. долларов США (124,5–166 млн. евро). Ранее компания сообщала, что в 2017 году на инвестиции было выделено 60 млн. евро, а в этом году они составят около 60–100 млн. евро.

С 2006 года, когда польский концерн приобрел нефтекомплекс Mazeikiu naft ą, Orlen инвестировал в модернизацию комплекса более 1 млрд. долларов США (830,2 млн. евро).

В 2017 году на НПЗ Orlen Lietuva было переработано более 10 млн. тонн нефти, которую через принадлежащий концерну нефтерминал в Бутинге доставили 100 танкеров.

BNS

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