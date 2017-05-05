Orlen Lietuva в прошлом году впервые в истории выплатила дивиденды

Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva в прошлом году впервые выплатила дивиденды на сумму 132,066 млн. евро. Литовская компания впервые выплатила дивиденды за период с 2006 года, когда концерн Orlen купил Мажейкский НПЗ.

О выплате дивидендов сообщается в представленном в Центр регистров отчете Orlen Lietuva за 2016 год.

До этой поры компания Orlen Lietuva дивиденды не платила и все средства реинвестировала в развитие.

Компания в прошлом году получила 3,267 млрд. консолидированной выручки – на 12,4% меньше, чем в 2015 (3,73 млрд. евро), ее консолидированная чистая прибыль выросла на 2,7% до 219,023 млн. евро.

Польскому НК Orlen принадлежит 100% акций Orlen Lietuva.

BNS

Метки: Orlen Lietuva, Литва, Мажейкский НПЗ