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Orlen остается крупнейшей компанией Балтийских стран

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 11:00   |   Комментариев: 0

Лидером пятидесяти крупнейших компаний Балтийских стран по-прежнему остается литовский нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva, однако в рейтинге следующего года его может опередить Vilniaus prekyba , пишет литовская деловая газета Verslo zinios.

В список крупнейших 50-ти компаний Балтийских стран 2016 года, составленный компанией управления бизнес-рисками Coface , вошли 29 литовских, 11 эстонских и 10 латвийских компаний. Первый в этом списке, как и в прежние годы – НК  Orlen Lietuva , однако его выручка сократилась на 12,4% до 3,267 млрд. евро.

Однако глава Coface Baltics   Мантвидас Штарейка не исключает, что в 2017 году многолетнего лидера списка может сменить владелец розничной торговой сети – компания Vilniaus prekyba .   В   прошлом году она была на втором месте, а ее выручка в 2016 году составила 3,17 млрд. евро и была лишь на 0,5% меньше, чем Orlen Lietuva .

BNS

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