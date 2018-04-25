Орудуют лжеполицейские

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Полицейские Шяуляйского ГКП задержали двоих клайпедчан, которые приехали в Шяуляй, чтобы незаконно «заработать». 26- и 27-летний молодые люди решением суда были взяты под арест, сообщает Департамент полиции.

7 марта вечером в полицию поступил анонимный звонок. Сообщалось, что в Шяуляй, на ул. Дваро, стоит автомобиль, в котором находятся молодые люди, выдающие себя за полицейских. Лжеполицейские приходят к девушкам и, показывая им удостоверения, обвиняют их во всяких нарушениях. В указанном месте полиция нашла автомобиль Volkswagen Phaeton. На заднем сиденье автомобиля лежали всевозможные процессуальные документы, пистолет в кобуре, на поясе у одного из молодых людей были наручники. В автомобиле также обнаружили фальшивое удостоверение полицейского с фотографией одного из мошенников. Подозреваемых задержали. Начато расследование по факту подделки служебного удостоверения и его использования, а также по факту мошенничества. В ходе расследования выяснилось, чем клайпедчане занимались в Шяуляй.

26-летний молодой человек, которого в прошлом году осудили за хранение допинга с целью его распространения и сутенерство, приехал с другом в Шяуляй, обнаружив в Интернете объявление, размещенное гражданкой Украины. Они приехали в Шяуляй, чтобы встретиться с девушкой. Сначала в квартиру к девушке зашел один из молодых людей и заявил, что он — полицейский, предъявил документ, показал наручники. Затем в квартиру пришел второй молодой человек, девушка подумала, что тот тоже полицейский. Лжеполицейские угрожали девушке ответственностью за незаконную деятельность и начали проводить обыск, делая вид, что ищут у нее наркотики. Поскольку наркотиков не нашли, они стали составлять протокол за проституцию, говоря, что ей придется заплатить 300 евро, потом намекнули, что протокол можно аннулировать. Девушка согласилась заплатить им 200 евро, после чего протокол был уничтожен. После того как лжеполицейские ушли, девушка связалась со знакомым жителем Шяуляй и рассказала о том, что произошло. Тот понял, что она имела дело с мошенниками и позвонил в полицию. Найденный у подозреваемых пистолет оказался игрушкой.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ