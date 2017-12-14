Осенняя сессия литовского парламента будет продлена до 12-ого января

Осенняя сессия литовского парламента будет продлена до 12 января.

“Мы выступим с предложением к сейму продлить сессию до 12 января, тогда завершим с повесткой работы, и перейдем к разведению костров”, – рассказал BNS о решении правления сейма спикер Викторас Пранцишкус, намекая на то, что сессия продлится почти до 13 января, когда отмечается День восстановления государственности Литвы. Костры зажигают в память о защитниках парламента.

По словам главы сейма, сессия продлевается, поскольку в противном случае придется собираться на заседание в субботу. В. Пранцкетис выразил сомнение в том, что такой день накануне Католического Рождества мог бы быть продуктивным.

“Если не продлим сессию, то должны будем заседать в субботу, накануне Сочельника. Все хотят подготовиться к празднику, а продлевая сессию, мы сделаем рабочим нерабочий день 12 января”, – сказал спикер сейма.

По Конституции, осенняя сессия начинается 10 сентября и завершится 23 декабря.

BNS

Метки: Литва