Осенью из Киева в Вильнюс пойдёт пассажирский поезд

🔊 Воспроизвести Осенью этого года Украинские железные дороги планируют протестировать новый пассажирский маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Украина планирует сделать это в конце сентября — поезд вначале будет курсировать один раз в неделю.

Такую информацию украинцы сообщили на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проводилось в понедельник и вторник.

Кроме того, было объявлено о намерениях возобновить прямые авиарейсы между Вильнюсом и Львовом. Относительно этого маршрута правительство Украины уже ведёт переговоры с авиакомпаниями.

Осенью 2016 года авиакомпания Ukraine International Airlines начала летать на этом маршруте, но позже отказалась.

Теперь самолетами из Литвы можно добраться до Киева и Одессы.

BNS