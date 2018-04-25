Осенью сменятся послы Литвы в Польше и Австрии

Осенью должны смениться послы Литвы в Польше и Австрии.
МИД Литвы в понедельник зарегистрировал проекты правовых актов, которыми предлагается отозвать Шарунаса Адомавичюса с должности посла в Польше и Лорету Закарявичене с должности посла в Австрии.
Ш. Адомавичюс завершит работу 7 ноября, а Л. Закарявичене — 10 октября.
Пока не ясно, кто сменит их на посольских должностях.
С 5 августа также должна быть отозвана с должности посол Литвы в Швейцарии Валентина Цейтлер. Со следующего дня это посольство будет ликвидировано.
Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с согласия Комитета по иностранным делам сейма.