Осенью сменятся послы Литвы в Польше и Австрии

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Осенью должны смениться послы Литвы в Польше и Австрии.

МИД Литвы в понедельник зарегистрировал проекты правовых актов, которыми предлагается отозвать Шарунаса Адомавичюса с должности посла в Польше и Лорету Закарявичене с должности посла в Австрии.

Ш. Адомавичюс завершит работу 7 ноября, а Л. Закарявичене — 10 октября.

Пока не ясно, кто сменит их на посольских должностях.

С 5 августа также должна быть отозвана с должности посол Литвы в Швейцарии Валентина Цейтлер. Со следующего дня это посольство будет ликвидировано.

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с согласия Комитета по иностранным делам сейма.

BNS