ОСЭР дала рекомендации Будапешту по социальным и экологическим вопросам

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обратила внимание на проблему старения населения Венгрии.

Как передает АЗЕРТАДЖ, организация предложила правительству Виктора Орбана повысить к 2022 году установленный законом пенсионный возраст до 65 лет и увязать дальнейшие корректировки с увеличением продолжительности жизни.

Предложено также отказаться от досрочного выхода на пенсию и ввести базовые государственные пенсии, чтобы гарантировать минимальный доход всем пенсионерам.

Что касается здравоохранения в стране, то организация указывает на необходимость повышения эффективности всей системы, в том числе сокращения пребывания в больницах за счет расширения амбулаторной помощи, концентрации стационарной помощи, пусть в меньшем количестве, но лучше оснащенных и более специализированных больницах.

Чтобы сделать рост Венгрии более экологическим, ОЭСР говорит, что дорожные сборы и налоги должны лучше учитывать экологические показатели транспортных средств. В целях улучшения качества воздуха в городах, организация предлагает взимать плату за перегруженность дорог за счет улучшения работы общественного транспорта, а также использовать налоговые стимулы для поощрения замены неэффективных систем отопления с выбросами.