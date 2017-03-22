Оштрафуют ли вас, если едите за рулем?

Правилами дорожного движения предусмотрено, что водитель не может заниматься всем, что мешает управлению автомобилем. Это касается не только разговоров по телефону, но и еды, чтения газеты или книги. И все-таки должностные лица не приходят к общему мнению, следует ли штрафовать за еду за рулем.

Кодекс административных нарушений предусматривает, что если во время управления автомобилем у вас в руках находится мобильный телефон, то это влечет штраф от 60 до 90 евро. А другие мешающие управлять машиной действия – еда или разговор с пассажирами – не регламентированы, пишет медиаресурс Lrt.lt.

Алварас Бацявичюс – начальник отдела Дорожной полиции по расследованию преступных действий, мешающих безопасности дорожного движения, отмечает, что, хотя только пользование мобильным телефоном выделено как запрещенное действие, но любое отвлечение внимания от управления автомобилем запрещается.

«Правилами дорожного движения предусмотрено, что водитель постоянно должен следить за движением и ему запрещается отвлекать любое внимание от управления. Такими (запрещенными) действиями можно считать еду, чтение газеты или книги. Не должно быть и интенсивного общения с пассажирами – если сидишь за рулем, все внимание должно быть направлено на вождение», – Lrt.lt комментировал Бацявичюс.

На вопрос, был ли в Литве оштрафован хотя бы один человек, который ел за рулем во время движения, Бацявичюс ответил: «Из собственной практики могу сказать, что были наказаны люди, которые ели за рулем. Были оштрафованы и те, кто красил губы за рулем. Конечно, это не повседневные случаи. Однако за мою многолетнюю практику такие случаи были.

Речь идет о злостных нарушителях, которым мало только устного предупреждения. Они не понимают, почему это запрещается. Они должны понимать, что это плохо, а применение штрафа должно быть ориентировано на воспитание тех, которые этого не понимают».

В свою очередь, начальник Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис утверждает, что Правила дорожного движения пока еще не запрещают еду за рулем. Намерены ли в будущем запретить это?

«Пока мы таких вещей не обсуждаем. Мы хотим пойти другим путем – чтобы не было запрета, а чтобы во время управления машиной не было желания так поступать. Одно дело – когда запрещается, совсем другое – когда воспитываем культурного водителя, которому не придет в голову жевать за рулем. Запретов и так хватает, их соблюдение должны обеспечить должностные лица», – сказал Lrt.lt Грашис.

По его утверждению, сами водители должны признать, что такое поведение мешает управлению автомобилем и может вызвать несчастные случаи для самого водителя и окружающих. По словам Грашиса, водителей следует воспитывать при помощи социальной рекламы, обучения хорошему вождению машины и общему воспитанию в школах.

«Может быть, пора выбирать не самых плохих водителей, а самых лучших и попросить их поделиться своим опытом», – предлагает Грашис.

Дарюс Йонушис – инструктор «Академии вождения BMW», также утверждает, что, прежде всего, надо говорить не о штрафах.

«У нас в государстве укореняется практика: если что-то плохо – то штраф. Внесли поправки в нормативные акты, приняли законы и думаем, что решили проблему. Однако штраф не всегда решает проблему», – убежден Йонушис. По его мнению, водителям через СМИ следует разъяснять, какие последствия могут повлечь посторонние действия за рулем.

«И сейчас предусмотрены штрафы, например, за пользование телефоном во время вождения, но разве наши работники наказывают таких нарушителей? Должностные лица – такие же люди, которые верят или не верят в эту проблему. Может быть, полицейский по- человечески оценивает, что водитель не превысил скорость, пристегнул ремень безопасности. Поэтому реально не так уж много людей и штрафуют за разговоры по телефону», – сказал Lrt.lt Йонушис.

По утверждению инструктора «Академии вождения BMW», только штрафы проблемы не разрешат, поэтому надо использовать разные средства.

«Одной из наиболее удачных социальных реклам в Литве, касающихся безопасности движения, была реклама об использовании ремней безопасности. Своей убедительностью она вызвала широкий отклик общественности. Хотя и сейчас существуют штрафы за не использование этих ремней, но люди не игнорируют эти ремни – они поняли, что это необходимо.

Любое другое занятие за рулем – разговор по телефону или еда – отвлекает внимание и снижает безопасность на дорогах. К сожалению, в Литве водители далеко не образцовые, потому что у нас исторически сложилось зло, которое мы не способны искоренить, во время первичного обучения водители не получают достаточных знаний, особенно об ответственности», – говорит Йонушис.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Еда, за рулем, штрафы