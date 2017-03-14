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Основная доля прибыли банков Литвы пришлась в 2016 году на Swedbank и SEB bankas

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 14, 16:40   |   1 комментарий

Большинство коммерческих банков Литвы и филиалов иностранных банков, работающих в стране, получили в 2016 году прибыль, которая составила 252,191 млн. евро. Основная часть этой прибили пришлась на банки Swedbank и SEB bankas.

По данным Банка Литвы (Центробанка), совокупная прибыль банков в прошлом году выросла на 17,1% или на 36,89 млн. евро. Прибыльно работали 10 банков и филиалов иностранных банков, убытки понесли три участника рынка.

В прошлом году консолидированная прибыль Swedbank составила 101,469 млн. евро (40,2% совокупной прибыли банков) – на 19% больше, чем в 2015 году, консолидированная прибыль SEB bankas выросла на 54,3% до 94,581 млн. евро (37,5%).

В прошлом году 7 филиалов иностранных банков вместе понесли 13,219 млн. евро убытков (убыточно работали 3 филиала), между тем, в 2015 году они получили 23,461 млн. евро прибыли.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 14 at 17:12

    Перестали людям платить проценты за вклады,вот и прибыли заоблачные,а на какие цели используются эти “дурные” деньги?Просто забирают себе и от жиру бесятся.






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