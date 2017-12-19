Основную часть банковской прибыли в Литве получили Swedbank и SEB bankas

Большинство литовских коммерческих банков и филиалов иностранных банков в Литве за девять месяцев этого года получили прибыль, а основная часть заработанной прибыли в 178,094 млн. евро пришлась на банки Swedbank и SEB bankas.

По данным Банка Литвы, совокупная прибыль банков в этом году выросла на 0,1% до 252 тыс. евро. В этом году прибыльно работали 10 банков и отделений иностранных банков, убытки понесли три участника рынка, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

Совокупные активы банков в конце сентябре этого года составили 26,491 млрд. евро – на 0,3% больше, чем в конце июня этого года и на 7% больше, чем в конце сентября прошлого года.

За девять месяцев этого года Swedbank заработал 85,457 млн. евро консолидированной прибыли (48% совокупной прибыли банковского сектора) – на 15,5% больше, чем в январе-сентябре. Консолидированная прибыль SEB bankas снизилась на 1,9% до 65,63 млн. евро (36,3%).

Третий по величине активов банк DNB bankas понес 22,188 млн. евро убытков. По данным Центробанка, они были обусловлены формированием резервов, связанных с использованием в будущем системы информационных технологий в ходе подготовки к объединению с банком Nordea.

Прибыль банка Citadele составила 1,95 млн. евро (на 8% меньше, чем за девять месяцев 2016 года).

Семь филиалов иностранных банков в этом году вместе заработали 22,285 млн. евро прибыли, между тем, в январе-сентябре прошлого года убытки составили 23,3 млн. евро.

BNS

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