Основные экономические события недели

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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа.

В 11 час. Департамент статистики обнародует показатель бедности за прошлый год.

В 13 час. начнутся правительственные заседание и совещание.

ВТОРНИК, 14 августа.

В 11 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с руководством польского концерна Orlen и принадлежащему ему литовского нефтекомплекса Orlen Lietuva в Мажейкяйском районе.

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели строительного сектора за второй квартал этого года.

СРЕДА, 15 августа.

Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу — выходной день.

ЧЕТВЕРГ, 16 августа.

Энергокомпани Litgrid и Amber Grid опубликуют финансовые результаты за первое полугодие этого года.

Туроператор Novaturas сообщит финансовые показатели за июль.

ПЯТНИЦА, 17 августа.

В 11 час. Департамент статистики опубликует данные об использовании информационных технологий в домашних хозяйствах.

Группа Auga group завершит размещение новых акций.

Компания INVL Baltic Real Estate опубликует финансовые результаты за первое полугодие.

BNS