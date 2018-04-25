Основные экономические события недели

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа.
В 11 час. Департамент статистики обнародует показатель бедности за прошлый год.
В 13 час. начнутся правительственные заседание и совещание.
ВТОРНИК, 14 августа.
В 11 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с руководством польского концерна Orlen и принадлежащему ему литовского нефтекомплекса Orlen Lietuva в Мажейкяйском районе.
В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели строительного сектора за второй квартал этого года.
СРЕДА, 15 августа.
Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу — выходной день.
ЧЕТВЕРГ, 16 августа.
Энергокомпани Litgrid и Amber Grid опубликуют финансовые результаты за первое полугодие этого года.
Туроператор Novaturas сообщит финансовые показатели за июль.
ПЯТНИЦА, 17 августа.
В 11 час. Департамент статистики опубликует данные об использовании информационных технологий в домашних хозяйствах.
Группа Auga group завершит размещение новых акций.
Компания INVL Baltic Real Estate опубликует финансовые результаты за первое полугодие.