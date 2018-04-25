Основы демократической истории

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Если вы что-то делаете и не получаете ожидаемого результата, повторяйте это действие еще раз, еще сто раз, может быть, удастся получить нужное – таково классическое определение идиотизма по Альберту Эйнштейну.

С этим лозунгом отечественные гении не устают шагать по нашей жизни.

Гениальные многократные: 1) все уменьшая, все увеличим; 2) плохое запретим — и его не останется.

Самое смешное, конечно, налоги и занимающиеся ими бухгалтеры, ставшие президентами и министрами. Придя к власти, они говорят, что ничего не будут увеличивать, не будут вводить ничего нового, только что-то прогрессивное (это обещают уже 20 лет). Но, обогрев ноги, они начинают предлагать все новые налоги, а что касается прогрессивных, то оказывается, что они уже давно есть. А те налоги, которые увеличили якобы временно, торжественно обещают вновь уменьшить, но это останется в веках.

И тогда рождается реформа. По бессмертному принципу имитации, по которому делаются операции по изменению пола: «в одном месте отрежем, в другом пришьем». Одну дань немного уменьшим, другую дань увеличим. Казалось бы, все, но нет, с экрана вылезает какой-нибудь чиновничий крот со счетами и говорит: «Потеряем несколько миллионов!»

И что-нибудь еще увеличит, потому что данное людям всегда означает лишение чего-то. Однако отовсюду будут трубить о том, что отняли чересчур мало, что другие отнимают больше и нам надо перераспределить ВВП. Залезли, гады, в тень, будем уничтожать патенты, увеличивать штрафы, равняйсь, смирно!

Только никто не говорит, что в более «распределяемых государствах» живет богатое общество, граждане которого могут и платить больше, а у нас же человечек без этих нескольких дополнительных евриков, утаенных от власти, идет косить траву. Оказывается, он самый большой враг государства и преступник, поэтому для того, чтобы сберечь налоги, надо их как можно больше распылять.

И для каждого налога нужно иметь отдельную контору со своими строениями, компьютерами, клерками, ревизорами и представителями по связям с общественностью. Налоги на предпринимательство и доходы собирает Налоговая инспекция, социальный налог, который не имеет ничего общего с вашей будущей пенсией от «Содры», собирает «Содра», за здоровье, простите, за лечение и нелечение, собирает Больничная касса. Жду не дождусь, когда за езду по дорогам налоги будет собирать Дорожная касса, а за охрану от бандитов — Полицейский фонд.

Знайте, что просвещение — это не государственная миссия, которой государство выделяет средств столько, сколько может, а медицина — это уже не обязанности, подтвержденные клятвой Гиппократа, не уплатишь налог — умирай себе на здоровье. Это просто платные услуги, для приобретения которых нам раздали корзины, и в этих нищенских торбах столько средств, сколько вложили, отняв у нас, или сколько вы сами вложили.

Людей и торб становится все меньше, а все улучшать и улучшать надо, поэтому мы все увеличим за счет уменьшения. Закроем амбулатории, больницы, родильные дома, операционные, рожениц из лабанорской глубинки вскоре на вертолетах будут доставлять в Вильнюс. А старичок из далекой деревни за необходимыми лекарствами, для которых еще нужен рецепт, будет ездить километров за 30 и ночевать на станции, ибо автобус ходит раз в день.

И к специалисту, к которому 30 лет назад, позвонив в поликлинику утром, вы попадали после обеда, сейчас попадете через 30 дней, получив направление, которое тоже надо ждать. Самое странное, что с закрытием школ и лечебных учреждений, что проводится под девизом оптимизации публичных услуг, освобождаются деньги, но куда они пропадают, не знает ни один премьер, потому что ни врачи, ни учителя никак не дождутся увеличенных зарплат, а действуют только реформы уменьшения.

Если недовольный жизнью человек выходит на улицу с плакатом, то считается, что его науськали «крестьяне». А если он выступает против «крестьян» — то это дело рук россиян. Собственного мнения мы никогда не можем иметь, поэтому всегда нас кто-то подговаривает, а если подговаривает сильно, то это люди, страдающие советской ностальгией. А все запреты против дебилов им нипочем, они портят жизнь нормальным людям.

Вместо того чтобы строго контролировать наркоманов и деградировавших людей, которые бьют детей, словно боксерскую грушу, давайте учредим контору НКВД для запугивания всех людей и кричащих от ужаса детей. А если зондеркомандам дадим еще 300 миллионов, то все будет еще лучше и мы сможем огородить города колючей проволокой.

Сделали так, что сейчас пивную «соску» купить стало труднее, а пьяницы и алкоголики как валялись в кустах, так и продолжают валяться. Только купить им стало легче, потому что каждое утро они собирают мешок пустых бутылок, опускают их в таромат – и получается весьма приличная первая доза.

Теперь люди ездят в Польшу, Латвию, закупаются, везут полные багажники. Продуктов и других товаров, для себя и для соседа, а кое-кто развозит купленное по дворам по заказу. Уменьшился сбор средств в бюджет, поэтому давайте увеличим акциз, чтобы было еще дороже, чтобы люди еще больше ездили за границу. А кто это понимает и ворчит — тот подкуплен мафией алкогольной промышленности, не так ли?

Не нужны ни лагеря, ни страх Сибири. Назначил нескольких, припугнул десяток редакторов, недорого купил, оплачивая наличными или славой, нескольких людей, формирующих мнение, – и через несколько лет общество превратится в стадо баранов, будет всему верить и всего бояться, ну что им скажешь. А если не превратятся в баранов, то с испугу будут молчать, потому что будут считать себя баранами среди баранов.

Эйнштейн также говорил, что для того, чтобы стать вожаком овец, надо прежде всего самому быть бараном. И таких мы представим каких хотите: умных и не очень, красиво поседевших и в юбках, толстых и с животиками. И как страстно вы будете их ждать, с ними дискутировать, драться до крови, потому что они — люди усовершенствовавшиеся, они будут вас спасать и спасут.

Такие совершенные люди уже были. Вот один из них тоже проводил реформы, удовлетворял надежды масс и уменьшал социальный разрыв. Он не подсчитывал налога на доход от зарплаты за ночную работу и работу в праздничные дни. При нем налоговая система была как никогда прогрессивной. Он увеличил необлагаемый минимум.

Большой бизнес, а не тяжело работавшие люди тогда содержали бюджет государства. Средний класс расцвел, к людям вернулись позитив и оптимизм, вера в свое будущее и в свое государство. Ежегодно скачками увеличивался ВВП, и рейтинги стремились к небесам.

Он был вегетарианцам, не употреблял алкоголя и кофе, не курил, поддерживал семьи, рождаемость и здоровый образ жизни. Опекал способных детей, поддерживал их образование. Пропагандировал языческую культуру и наследие народа. Он преодолел эмиграцию и экономический кризис, практически ликвидировал безработицу.

Им все восхищались, его фотографии красовались на обложках журналов, сильные мира сего пожимали ему руки. Если бы он умер лет на 7-8 раньше, то о нем бы говорили, как об одном из самых известных, влиятельных, противоречивых, но результативных политиков.

Его имя Адольф Гитлер.

Альгимантас РУСТЕЙКА, блогер