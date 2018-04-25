Особенности страхового рынка

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На литовском рынке страхования «не жизни» в прошлом году лидерские позиции сохранило за собой принадлежащее польской группе PZU предприятие Lietuvos draudimas, между тем на рынке страхования жизни лидировал филиал Swedbank Life Insurance в Литве. Занимаемые филиалом Swedbank Life Insurance позиции за год укрепились, тогда как контролируемая Lietuvos draudimas часть рынка уменьшилась, показывают данные, представленные Банком Литвы, сообщает BNS.

Предприятие Lietuvos draudimas в прошлом году подписало взносов страхования «не жизни» на сумму 191,784 млн евро и по этому показателю занимало 30,5% рынка страхования. Подписанная компанией сумма страховых взносов выросла на 10,2%, занимаемая часть рынка снизилась на 0,5 пункта.

Контролируемый австрийской компанией Vienna Insurance Group (VIG) филиал латвийского предприятия BTA Baltic Insurance Company в Литве подписал страховых взносов на сумму 103,884 млн евро (на 19,3% больше) и занимал 16,5% рынка страхования «не жизни», или на 1 пункт больше, чем год назад.

Контролируемая VIG компания Compensa Vienna Insurance Group и литовский филиал Compensa Life Insurance вместе взятые подписали страховых взносов на сумму 52,526 млн евро (на 10,1% больше), занимаемая ими часть рынка уменьшилась на 0,2 пункта до 8,3%. VIG в прошлом году также купила предприятие Seesam Insurance – сумма подписанных его филиалом в Литве страховых взносов увеличилась на 10,4% до 17,932 млн евро, занимаемая часть рынка уменьшилась на 0,1 пункта до 2,8%.

Объем страхового рынка Литвы, включая и действующие в стране филиалы зарубежных страховых компаний, по показателю подписанных страховых взносов составлял 878,131 млн евро — на 10,8% больше, чем в 2017 году. Рынок страхования «не жизни» в прошлом году увеличился на 12,2% до 629,795 млн евро, рынок страхования жизни — на 7,3% до 248,336 млн евро.

Аналитики БЛ прогнозируют, что страховой рынок страны в этом году может вырасти на 5-7% до 932 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ