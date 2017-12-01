Остановлен конкурс на пост главы литовского Департамента по делам туризма

Литовское министерство экономики остановило уже третий конкурс на пост главы Департамента по делам туризма. Это, еще до назначения министром экономики, обещал сделать “аграрий” Виргиниюс Синкявичюс.

“Эффективность работы Департамента по делам туризма – один из моих приоритетов. Деятельность этого департамента – часть репрезентативной функции Литвы, поэтому очень важно обладать профессионально работающим ведомством, отвечающим высшим стандартам менеджмента, которое бы возглавлял компетентный руководитель, а финансирование было бы связано с достигаемыми результатами”, – отметил в пресс-релизе В. Синкявичюс.

В понедельник В. Синкявичюс отметил, что конкурс главы департамента должен быть остановлен, а ведомство реорганизовано в публичное учреждение.

Тогда он заверял, что изменение правовой формы позволит привлечь лучшего руководителя и сократить административные расходы.

Министерство экономики ищет нового директора департамента с февраля этого года, когда бывшая его глава Юргита Казлаускене ушла в отставку после того как выяснилось, что представляющие Литву иностранные компании используют для презентаций не авторские и не связанные с Литвой фотографии.

В третьем конкурсе участвовали пять кандидатов. В конце октября министерство экономики утверждало, что новых глава департамента будет избран в начале 2018 года.

BNS

Метки: Виргиниюс Синкявичюс, Департамент по делам туризма, Литва