Остановлена лицензия Small Planet Airlines, отдыхающих повезут другие авиакомпании

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Администрация гражданской авиации (АГА) в среду сообщила, что остановила лицензию чартерной авиакомпании Small Planet Airlines на осуществление авиасообщения.

Приказом директора АГА лицензия остановлена с четверга, 29 ноября.

Как говорится в сообщении АГА, организуемые туроператорами Novaturas и Tez Tour поездки осуществляются по плану, полеты будет выполнять другой авиаперевозчик.

Туроператор Tez Tour сообщил, что с четверга отдыхающих повезут самолеты чартерной авиакомпании GetJet Airlines. С новым партнером подписан договор о сотрудничестве. Тот же перевозчик повезет и клиентов Novaturas.

Новостной портал 15min.lt со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Симонаса Барткуса информирует, что в среду Вильнюсский окружной суд принял решение отказать в удовлетворении просьбы Small Planet Airlines начать дело о реструктуризации авиакомпании.

Small Planet Group в сентябре и октябре инициировала реструктуризацию дочерних компаний в Польше, Германии, а также Литве в сентябре и октябре. Помимо этих рынков компания также работает и в Камбодже.

BNS

Photo by Gianluca Borchia on Foter.com / CC BY-ND