Остановлена реформа полиции

С генеральным комиссаром полиции Линасом Пярнавасом решено остановить осуществление реформы полиции до середины 2017 года, заявил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

«Сейчас проводится реформа полиции, и мы с главой полиции решили эту реформу приостановить до середины 2017 года», – сказал Мисюнас в интервью новостному агентству BNS.

Правление Департамента полиции принялось за реформу полиции в этом году, аргументируя тем, что реформа повысит общественную безопасность, увеличит число патрулирующих полицейских и улучшит условия работы полицейских. Началось объединение публичной и криминальной полиции, отказались от дежурных, чтобы сократить число сотрудников, работающих в кабинетах.

Реформе сопротивлялись профсоюзы полицейских. По словам их лидера, полицейским не хватает ясности, какие отделения департаментов будут работать после реорганизации, какие критерии оценки будут применяться, если сотрудник захочет занять новую должность. Якобы часть лиц переносится на новую должность, хотя не соответствует требованиям. По утверждению представителей профсоюзов, следователям сейчас приходится выполнять новые функции – обеспечивать общественный порядок и патрулировать, хотя они к этому не подготовлены.

«Мы пересмотрим показатели, оправдывается ли эта реформа, потому что в публичном пространстве много эмоций, много информации о том, что что-то не так с этой реформой», – отметил Мисюнас.

«Она может быть самой лучшей, но если проводится неподходящим образом, если нет хорошей коммуникации с сотрудниками, то появляются социальные последствия. Я попытаюсь углубиться в эту сферу, встретимся с главами полиции, с лидерами профсоюзов, может, с самими сотрудниками, попытаемся все решить. Потому что на бумаге реформа и ее польза системе очевидны. Согласно ей должно увеличиться число сотрудников на улицах, сократиться время реагирования, но число сотрудников, которые ушли со службы, вызывает беспокойство», – добавил министр.

По словам министра, до 21 декабря реформа проводится в 53 комиссариатах страны — в них процессы не будут останавливаться и большинство из них уже работает по новой модели деятельности. В масштабе всех комиссариатов, которые планируется реформировать, число сотрудников полиции, связанных с этой реформой, в этих 53 комиссариатах составляет 70%.

«Но оставшиеся 30% полицейских — это достаточно большое число, из-за которого стоит остановить реформу — для того, чтобы оценить ее результаты в контексте всей ситуации общественной безопасности», — подчеркнул Мисюнас.

Реформа еще не осуществлена в 10 комиссариатах полиции, в том числе комиссариатах крупных городов. Согласовано, что в ближайшее время генеральный комиссар полиции представит министру внутренних дел результаты реформы и деятельности комиссариатов полиции, работающих по новой модели. Результаты будут анализироваться с учетом как положительных, так и отрицательных изменений, а также социального влияния — вопросов мотивации сотрудников и других вопросов.

«Только после того, как будут оценены результаты реформы, будет принято решение по поводу дальнейшего хода реформы в оставшихся 10 комиссариатах, также по поводу конкретных сроков ее завершения», — заявил Мисюнас.

Министр также отметил, что реформу полиции необходимо оценить в общем контексте ситуации в сфере общественной безопасности страны.

«На данный момент готовится программа прогресса учреждений системы внутренних дел, гарантирующих общественную безопасность, которая охватит все аспекты, которые смогут повлиять на ситуацию в сфере общественной безопасности в стране — социальный, структурный и системный. Реформа полиции должна стать одной из составляющих частей этой программы», — сказал министр внутренних дел.

Инф. «ЛК»

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