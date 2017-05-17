Останутся ли деревья на Лукишкской площади?

Разногласия по поводу реконструкции Лукишкской площади не утихают. Спорят по поводу будущего памятника, который должен появиться в центре площади.

На этот раз столкнулись интересы мэрии и любителей природы: в проекте предусмотрена вырубка нескольких десятков лип. Утверждают, что деревья уже старые и сухие, что они представляют опасность для людей. Некоторые растут там, где должна пройти велодорожка. Выдано разрешение на вырубку 21 липы из 240. Министерство охраны окружающей среды намерено пересмотреть это решение. Вице-министр Мартинас Норбутас сказал, что липы разрешат убрать, если действительно нет возможности их спасти. По словам вице-министра, новые деревья, которые планируют посадить в этом месте, еще долго будут формировать такую крону, как столетние растущие там липы, и поэтому не смогут приносить городу такую пользу в очищении воздуха, как теперешние деревья.

Представители организации «Давайте спасем вильнюсские деревья» считают, что недостаточно оснований для вырубки дерева, если на этом месте хотят сделать велодорожку – эти вещи неравноценны. В свою очередь, специалисты Вильнюсской мэрии утверждают, что липы осмотрели профессионалы и пришли к выводу, что они больны и представляют опасность для людей и здоровых деревьев.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, деревья