Осторожно, лягушки!

🔊 Воспроизвести

Потепление вернуло к активности лягушек и жаб, мигрирующих к местам нереста. Во время таких миграций многие особи гибнут под колесами автомобилей или в огне во время сжигания травы на полях. Те лягушки и жабы, которые зимуют на суше, с наступлением тепла мигрируют к месту спаривания и нереста.

Их пути не меняются и после прокладки автомобильных дорог. На таких участках в сутки погибают сотни земноводных. Совсем недавно люди стали охранять земноводных и животных у дорог. Сейчас при модернизации дорог устанавливают специальную защиту и ограждения. Чтобы защитить амфибий, самоуправление Вильнюса уже не в первый раз устанавливает информационные таблицы и знаки, ограничивающие движение транспортных средств

Немногие водители знают, что лягушка, почувствовав вибрацию на дороге, прижимается к ней и не двигается с места. Для обеспечения безопасности мигрирующих на нерест лягушек ограничено движение на дорогах парка Вингис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt