Осторожно, телефонное мошенничество!

Телефонное мошенничество – одно из самых распространенных преступлений. И хотя все вроде бы знают основные схемы телефонного вымогательства, ответив на звонок злоумышленника, человек, как правило, попадается на его удочку.

В минувшую субботу жертвой телефонных мошенников стала жительница Шяуляй – она потеряла почти 10 тыс. евро, сообщает BNS.

По данным полиции, около 10 часов утра жительнице Шяуляй (1970 года рождения) на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сказал, что кто-то незаконно пытался сделать денежный перевод с банковского счета женщины и обманом выманил данные, необходимые для подключения к банковской электронной системе.

После этого с личного банковского счета женщины и со счета ее предприятия на чужой банковский счет были переведены 9300 евро, из них 3500 евро были сняты с банкомата. Подозреваемый (1985 года рождения) задержан и помещен в камеру предварительного заключения.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, мошенники, Телефонное мошенничество