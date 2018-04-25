Осторожно: вспышка кори в Европе

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Европейская медицина, можно сказать, в шоке: в наше мирное время разразилась фактически эпидемия кори. Это при том, что с этой болезнью давно справляются с помощью вакцинации. ВОЗ называет ситуацию «недопустимой трагедией», европейские чиновники говорят о шокирующей статистике.

По данным, которые приводит CNN, с января по июнь 2018 года в Европе заразились корью более 41 000 человек (детей и взрослых), что почти вдвое превышает число инфицированных за весь 2017 год. Для сравнения: в 2016 году насчитывалось 5 273 случаев заражения этой болезнью.

Всего затронуто 28 европейских стран, наиболее пострадавшие: Великобритания, Германия, Италия, Греция, Румыния, Сербия, Франция, а также соседняя Украина.

В самом начале развития болезни в Германии самое большое количество случаев заболевания корью (520 ) — зафиксировано в наиболее густонаселённом крае Северный Рейн-Вестфалия. Сильная вспышка, по оценкам экспертов, развивалась в городах Дуйсбург (332) и Эссён (53). Также выше среднего было зарегистрировано число заболеваний в Берлине (67), Саксонии (69) и Гессене (76). Местные власти были вынуждены закрывать на некоторое время несколько школ, чтобы не допустить развития болезни в геометрической прогрессии.

Среди причин называют нарастающий приток мигрантов, а также — снижение уровня вакцинации. Дело в том, что многие немецкие граждане воспринимают призывы к вакцинации как посягательство на личную свободу. И отказываются прививать своих детей. Это явление в последние годы принимало все более широкий масштаб. И вот — результат… В обществе раскол: в то время как одни обвиняют противников прививок, другие убеждены, что виновато государство, своевременно не предотвратившее вспышку опасного заболевания.

Уровень вакцинации в Европе довольно низок — люди наслышаны о побочных эффектах прививок, не хотят лишних рисков. Например, в Чехии, как сообщает Radio Praha, несмотря на то, чтобы прививка от кори входит в число обязательных, врачи отмечают нежелание родителей прививать детей. Среди детей 2010 года рождения обе необходимые прививки получили 88,7%, 2011 года рождения – 80,3%, 2012 года рождения — лишь 73,6% детей. Первую прививку — от туберкулеза — ребенку делают еще в роддоме, через два месяца следует прививка от шести различных заболеваний, а возрасте от 13 до 15 месяцев вводится вакцина от трех болезней: кори, краснухи и паротита.

Она защищает организм в течение 30-40 лет, затем необходима ревакцинация. Однако многие родители считают, что прививки детям делают слишком рано, и поэтому откладывают их, чтобы ребенок подрос и окреп. Вакцинация детей остается на ответственности родителей, но за отказ сделать ребенку прививку грозит штраф до 10 тысяч крон. Кроме того, непривитых детей не принимают в детские сады.

И тем не менее, люди сопротивляются. В чешских судах неоднократно шли процессы об отказе родителей сделать прививку делям. Несколько раз дела доходила до Конституционного суда и даже до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В Литве первый случай кори в этом году был зафиксирован в апреле этого года у человека, прибывшего из поездки в Объединенные Арабские Эмираты.За 2016 год в стране зарегистрировано 22 случаев заболевания корью, в том числе — 9 детей (в возрасте от 1 месяца до 1 года) и 13 взрослых (от 25 до 43 лет).Большинство случаев зарегистрировано в Таураге округе (13 случаев). Болезни также регистрируются в Клайпеде, Каунасе и Алитусе. Большинство больных — взрослые, которые привиты только одной дозой вакцины или не знают свой статус вакцинации. Почти все больные дети не были привиты.

И это при том, что речь идет о смертном заболевании с практически 100-процентной заражаемостью. За минувший год в Европе от кори умерли 35 человек (в 2016 было зарегистрировано 13 летальных исходов, а в 2015-м — только 3). Подавляющее большинство смертных случаев зафиксировано в Румынии — 31. Сообщается, что 88% заболевших никогда не были привиты.

Кроме Европы, корь распространяется на Американском континенте: основные очаги регистрировались в Венесуэле, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

*Корь (лат. Morbilli) – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.