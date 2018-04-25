Осторожно, ямы!

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Несовершенство наших дорог уже стало притчей во языцех. Пробитое колесо – это одно из наиболее часто встречающихся повреждений автомобиля при неудачном попадании в выбоину или яму. Деформация колесного диска встречается не реже и занимает второе место среди поломок автомобиля. Также возникают проблемы с кузовом и подвеской. Водителям со страховкой KASCO не стоит беспокоиться: убытки им компенсирует страховая компания. Если же у вас оформлено только страхование гражданской ответственности, возможно, за ремонт придется заплатить самостоятельно.

Является ли попадание автомобиля в яму аварией?

В большинстве случаев, когда владелец авто влетает в яму и пробивает покрышку или повреждает диск, то он устраняет повреждения с помощью домкрата или запаски, даже не подозревая, что за все это можно заставить заплатить организацию, отвечающую за ремонт трассы. Есть учесть, что автомобиль, перемещаясь по конкретной дороге, попал в яму и получил механические повреждения, то попадание в яму считается аварией (ДТП). В определенных случаях автовладелец может рассчитывать на выплату компенсации за причиненный ущерб.

Соблюсти требования ПДД

Следует вызвать сотрудников ДПС. Необходимо обозначить авто на проезжей части: для этого включить фары на «аварийку» и выставить знак вынужденной остановки. Также нужно надеть жилет со светоотражателем и ждать представителей дорожной полиции.

Сбор доказательств аварии

При наличии свидетелей важно успеть зафиксировать их показания. Как правило, люди с места аварии быстро уходят, поэтому, промедлив, их потом невозможно будет найти. Желательно все сфотографировать. На этих снимках должны быть четко запечатлены:

*адрес, где произошло ДТП (необходимо сфотографировать автомобиль на фоне, где видно табличку с названием улицы и дома);

*государственный регистрационный знак автомобиля;

*заметные повреждения машины;

*виновник ДТП – яма или выбоина;

*отсутствие оградительных знаков, которые предупреждали бы об аварии.

В случае судебного разбирательства эти фотографии послужат доказательствами того, что вред автомобилю нанесен из-за дефектов дорожного покрытия.

Оформить ДТП

Прибывшие на место происшествия представители полиции обязаны составить акт обследования полотна дороги и предоставить пострадавшему справку о произошедшей аварии. В этой справке представители власти указывают информацию о выявленных дефектах дороги. Когда патрульный будет оформлять ДТП, необходимо проследить за тем, чтобы он зафиксировал на схеме яму и ее размеры. Укажите отдельно, что в округе не было предупреждающих знаков и ограждений, если это действительно так. Это нужно для того, чтобы исключить из ваших действий грубую неосторожность. Важно учитывать тот факт, что изначально вы должны соблюдать скоростной режим, реагировать на разметку и предупреждающие знаки. Если, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, опасность в виде ямы возникла для вас абсолютно внезапно и избежать ДТП не было никакой объективной возможности, отметьте это в протоколе сразу.

Определить ответчика

После оформления ДТП необходимо выяснить реквизиты организации, ответственной за содержание в надлежащем виде того участка дороги, где случилось происшествие. За помощью можно обратиться в соответствующую администрацию района.

Когда все вводные будут конкретизированы, нужно обратиться к организации с претензией о добровольном возмещении ущерба. Но сначала важно установить размер ущерба, для чего потребуется проведение независимой экспертизы. На экспертизу следует пригласить представителя организации-ответчика, направив заказное письмо с уведомлением. Нужно письменно зафиксировать, явился ли представитель на экспертизу, согласился ли с ее результатами. Затем заказным письмом отправляйте претензию на адрес организации. Не забудьте приложить все копии имеющихся материалов по происшествию. Если претензия останется незамеченной либо не будет удовлетворена, то следующий шаг — суд.

Обратиться в суд

В суде необходимо доказать, что автомобиль попал в ДТП на том участке дороги, за которую несет ответственность ответчик, и что повреждения машины возникли именно в результате неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Если ваших доказательств будет достаточно, чтобы подтвердить вину организации (ответчика), то вы получите компенсацию.

Теперь вы знаете, как действовать, если попали в яму. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, постарайтесь минимизировать риски и выполняйте требования ПДД. Соблюдайте скоростной режим (снижайте скорость, если заметили знаки ремонта на дороге). Особенно внимательно проезжайте лужи. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, оставляя пространство для маневра. Особенно актуален этот совет ночью и в плохую погоду. Но если, даже предприняв все меры предосторожности, ДТП избежать не удалось, следуйте четкому алгоритму и постарайтесь не упустить из внимания ни одной детали.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ