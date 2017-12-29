Осуществлявший надзор за обанкротившимся банком Snoras К. Рамонас невиновен, объявил суд

Суд в четверг полностью оправдал бывшего высокопоставленного сотрудника Банка Литвы (БЛ, центробанка) Казимераса Рамонаса, который осуществлял надзор за коммерческими банками и сейчас уже обанкротившимся банком Snoras.

Судья Вильнюсского окружного суда Виталия Норкунайте объявила, что отменяет вынесенный в марте 2014 года обвинительный приговор К. Рамонасу за злоупотребления и несоответствие занимаемой должности.

По словам судьи, К. Рамонас оправдан, так как не совершил деяния, содержащего признаки преступления или уголовного проступка. Суд считает, что К. Рамонас исполнял свои обязанности должным образом, кроме того, нет данных о том, что он мог скрыть от правления БЛ информацию, которую установили инспекторы.

Решение Вильнюсского окружного суда вступает в силу сразу же, однако оно еще может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.

К. Рамонаса обвиняли в том, что он в течение длительного времени сознательно позволял банку Snoras скрывать от руководства БЛ информацию об имуществе в швейцарских банках – из-за этого своевременно не было установлено плохое финансовое положение Snoras и возникла реальная угроза того, что банк не сможет рассчитаться со вкладчиками и другими кредиторами. По мнению прокуроров, своими действиями К. Рамонас дискредитировал звание государственного служащего, причинил большой урон БЛ и государству.

К. Рамонас уволен с должности в БЛ в ноябре 2011 года, когда правительство национализировало Snoras. Бывшие владельцы банка Раймондас Баранаускас и Владимир Антонов скрываются от правоохраны в России.

BNS

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