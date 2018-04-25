Осужденным за коррупцию предлагается запретить баллотироваться на 10 лет

В Литве предлагается преградить путь на выборы сроком на десять лет лицам, осужденным за коррупцию.

Подобный запрет предлагается ввести для баллотирующихся в сейм, в советы муниципалитетов, в мэры, в Европарламент. В отношении кандидата в президенты уже действует требование иметь возможность быть избранным в сейм.

Поправки предусматривают, что на эти должности не может избираться лицо, которое признано судом виновным и было привлечено к уголовной ответственности за преступления перед госслужбой и общественными интересами, а также за преступления против финансовой системы, если со дня постановления суда не истекло десять лет.

Такие поправки зарегистрировали представители правящих Литовского союза крестьян и зеленых и Социал-демократической трудовой партии.

Сейчас кандидаты на выборах обязаны заявить о своей судимости, однако это не мешает им участвовать в выборах. Кандидатами не регистрируются или от участия в выборах отстраняются лица, пытавшиеся скрыть судимость.

Сейчас суд рассматривает дело о политической коррупции, в котором подозрения предъявлены концерну MG Baltic, Либеральному движению и Партии труда, а также бывшим лидерам либералов и «трудовиков» Элигиюсу Масюлису, Витаутасу Гапшису, бывшему парламентарию-либералу Шарунасу Густайнису, члену сейма Гинтарасу Стяпонавичюсу и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису.

BNS