Освобождаются все арестованные по делу о коррупции судьи

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Освобождаются все пять задержанных судей по делу о судебной коррупции. На этой неделе после жалоб на задержание на свободу был отпущен судья Верховного суда Эгидиюс Лаужикас и судья Апелляционного суда Викторас Кажис. Суд не продлил срок задержания судьи Вильнюсского окружного суда Генриха Яглинского и поэтому он тоже отпущен на свободу.

Под арестом оставались судьи Апелляционного суда Валдимар Бавеян и Константинас Гуринас.

Представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Элена Мартинонене сообщила BNS, что не будет обращения о продлении ареста В. Бавеяна и К. Гуринаса, поэтому их освобождают и им назначаются иные меры пресечения.

Освобождают и клайпедского адвоката Марюса Навицкаса, его, как и судей, задержали на десять суток.

На свободу уже вышла вильнюсский адвокат Гедре Цимболене. В среду постановлением прокурора мера пресечения для нее была заменена с ареста на более мягкую.

Г. Цимболена обжаловала задержание в Вильнюсском окружном суде, однако позже отказалась от этой жалобы. Судебный процесс по жалобе был остановлен.

По этому делу в среду был задержан и вильнюсский адвокат Гедрюс Русяцкас, прокуроры не обращались в суд по вопросу его ареста, ему были назначены прочие меры пресечения.

В этом деле некоторым подозреваемым суды назначили более длительные сроки задержания – на месяц задержан вильнюсский адвокат Драсюс Загряцкас, работающий в Клайпеде Айварас Сурблис был задержан на две недели.

В минувшую пятницу Вильнюсский окружной суд разрешил задержать на месяц советника мэра города Друскининкай Айвараса Кадзяускаса, его подозревают в торговле влиянием и подкупе.

В целом в расследовании, которое проводят Генпрокуратура и Служба спецрасследований, подозрения в различных коррупционных действиях предъявлены 33 лицам.

Правоохранительные органы отмечают, что сумма взяток, которые давались судьям за благоприятные решения, могли составлять от 1 тыс. до 100 тыс. евро.

BNS