Освобожден от должности глава Клайпедского порта А. Вайткус

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Освобожден от должности генеральный директор Клайпедского государственного морского пота (КГМП) Арвидас Вайткус, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы. Рокас Масюлис не исключает, что это решение может «стоить поста» и ему.

«Сегодня я подписал распоряжение об освобождении А. Вайткуса от должности. Сегодня А. Вайткус сообщил, что отзывает свой самоотвод от принятия решения по определенным компаниям в порту (…). Это вынуждает действовать незамедлительно. Также сегодня с получил и мнение правления. И правление сомневается, что господин А. Вайткус может полноценно выполнять свои обязанности», — сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.

«С учетом этих обстоятельств господин А. Вайткус отзывается с должности генерального директора», — сказал министр.

По его словам, дирекция порта — стратегическое государственное предприятие, в ее отношении действуют самые высокие стандарты прозрачности.

Понедельник — последний день работы А. Вайткуса, его временно будет замещать директор по инфраструктуре КГМП Видмантас Паукште.

По словам Р. Масюлиса, после того, как А. Вайткус отозвал свой самоотвод от принятия решений, связанных с поддержавшими его во время предвыборной кампании предприятиями, возникает очевидный конфликт интересов, попустительствовать которому нельзя.

«Когда он вернулся в порт, как он может объективно осуществлять надзор за своими политическими партнерами, а тем более сегодня, когда он заявил об отзыве самоотвода. Это прямой конфликт и он может бросить тень на весь порт», — рассуждал министр транспорта.

На прошлой неделе предпринял широкое расследование на предмет вероятного конфликта интересов А. Вайткуса и его подчиненных — он обратился в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), в Центр по координированию управления при Министерстве экономики и инноваций, в правление порта и попросил предоставить ответы в срочном порядке.

Встретившись с главой порта на прошлой неделе председатель Литовского Союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал BNS, что А. Вайткус может возглавлять порт и в дальнейшем, а претензии по поводу конфликта интересов назвал необоснованными.

Литовское телевидение LRT в январе сообщило, что 44 тыс. евро на предвыборную кампанию Литовского союза крестьян и зеленых, кандидатом которого на пост мэра Клайпеды был А. Вайткус, пожертвовали связанные предпринимательскими связями лица, такие, как, например, клайпедский бизнесмен Игорь Удовицкий, прозванный «королем белорусских удобрений», и его жена.

Кроме того, кампанию максимальными пожертвованиями на сумму почти 8,8 тыс. евро поддержали связанные с портом предприниматели — глава контролируемого И. Удовицким и «Беларуськалием» Терминала насыпных грузов Видмантас Дамбраускас, а также владелец Kamineros grupe Арунас Тума. Последние также избраны в горсовет Клайпеды со списком «аграриев».

BNS