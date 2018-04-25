Освобожден от должности глава Клайпедского порта

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Освобожден от должности генеральный директор Клайпедского государственного морского порта (КГМП) Арвидас Вайткус, сообщил министр транспорта и коммуникаций. Рокас Масюлис не исключает, что это решение может «стоить поста» и ему.

«Я подписал распоряжение об освобождении А. Вайткуса от должности. Сегодня (25 марта. – Прим. ред.) А. Вайткус сообщил, что отзывает свой самоотвод от принятия решения по определенным компаниям в порту (…). Это вынуждает действовать незамедлительно. Также сегодня я получил и мнение правления. И правление сомневается, что господин А. Вайткус может полноценно выполнять свои обязанности. С учетом этих обстоятельств господин А. Вайткус отзывается с должности генерального директора», – сказал Р. Масюлис на пресс-конференции.

По его словам, в отношении дирекции порта – стратегического государственного предприятия — действуют самые высокие стандарты прозрачности.

По словам Р. Масюлиса, после того как А. Вайткус отозвал свой самоотвод от принятия решений, связанных с поддержавшими его во время предвыборной кампании предприятиями, возникает очевидный конфликт интересов, попустительствовать которому нельзя.

«Когда А. Вайткус вернулся в порт, как он может объективно осуществлять надзор за своими политическими партнерами, а тем более сегодня, когда он заявил об отзыве самоотвода. Это прямой конфликт, который может бросить тень на весь порт», – рассуждал министр транспорта.

На прошлой неделе было предпринято широкое расследование на предмет вероятного конфликта интересов А. Вайткуса и его подчиненных. Министр обратился в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), в Центр по координированию управления при Министерстве экономики и инноваций, в правление порта и попросил предоставить ответы в срочном порядке.

Встретившись с главой порта на прошлой неделе, председатель Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис сказал новостному агентству BNS, что А. Вайткус может возглавлять порт и в дальнейшем, а претензии по поводу конфликта интересов назвал необоснованными.

Телевидение LRT в январе сообщило, что 44 тыс. евро на предвыборную кампанию Союза крестьян и «зеленых», кандидатом которого на пост мэра Клайпеды был А. Вайткус, пожертвовали связанные с ним предпринимательскими отношениями лица, такие, как, например, клайпедский бизнесмен Игорь Удовицкий, прозванный «королем белорусских удобрений», и его жена.

Кроме того, кампанию максимальными пожертвованиями на сумму почти 8,8 тыс. евро поддержали связанные с портом предприниматели – глава контролируемого И. Удовицким и «Беларуськалием» Терминала насыпных грузов Видмантас Дамбраускас, а также владелец Kamineros grupė Арунас Тума. Последние также избраны в горсовет Клайпеды по списку «аграриев».

Однако гендиректор Клайпедского порта Арвидас Вайткус считает, что решение об его увольнении – политизированное. Пока он не знает, обжаловать ли свое увольнение в суде.

«Я считаю, что решение политизированное, и больше мне сказать нечего», – сказал А. Вайткус BNS.

По его словам, мотивы увольнения правление ему не изложило, кроме того, его попросили покинуть заседание.

«У меня не было права ни объясниться, ни аргументировать, ни выслушать возникающие вопросы. Сложилось впечатление, что это было заранее решено, и мои объяснения уже были не нужны, как и показывает практика», – сказал А. Вайткус.

Он повторил, что не совершил ни одного незаконного действия и никто не может упрекнуть его в плохой работе порта.

Комментируя претензии в связи с вероятным конфликтом интересов, А. Вайткус подчеркнул, что при принятии таких решений следует руководствоваться не мнениями.

«Должны быть не пустые слова, не мнения, не симптоматика, которая возникает у каждого, или гипотетика. Ведь у нас правовое государство, а не государство мнений. Может, у меня тоже есть какое-то мнение, или у других есть какое-то суждение. Но не мнениями мы руководствуемся при принятии решений. Для этого должны быть очень четкие аргументы», – сказал он.

«Я не раз спрашивал у многих людей, у разных ведомств, самых разных служб, которые за нами надзирают, и никогда не получал ни малейшего намека о каком-то нарушении или ситуации, которые уже де-факто вызвали бы какие-либо конфликты интересов», – добавил уволенный глава порта.

Проигравший выборы на пост мэра Клайпеды, но избранный в горсовет, глава Клайпедского порта был освобожден от должности в понедельник. Уволенному Арвидасу Вайткусу министр транспорта выделил премию в размере почти 20 тыс. евро за хорошие результаты работы в 2018 году.

Одним распоряжением Рокаса Масюлиса А. Вайткусу из прибыли порта выделена премия в размере четырех месячных зарплат за хорошие результаты и хорошее исполнение обязанностей в 2018 году. Другим распоряжением – об освобождении его от должности – А. Вайткусу выделена денежная компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск и выходное пособие в размере его средней зарплаты за один месяц.

По словам советника министра транспорта Витауте Шмайжите, А. Вайткус уволен не за плохие результаты работы, поэтому за хорошее исполнение обязанностей ему было справедливо положить премию.

«Премии полагаются руководителям государственных предприятий, если результаты хорошие. Таким образом, премия выделена за результаты 2018 года. За работу в прошлом. Увольнение связано с будущим: министр больше не видит возможности, чтобы А. Вайткус возглавлял дирекцию порта. А. Вайткус отозван не из-за плохих результатов, а из-за возникающих рисков, так что справедливо рассчитаться с ним за достигнутые результаты», – сказала она BNS.

Постоянная часть зарплаты А. Вайткуса в 4-м квартале прошлого года составляла 4766 евро (до вычета налогов), надбавка за результаты деятельности – 2383 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ