От фейерверков в новогоднюю ночь пострадали 12 человек

От фейерверков и петард в новогоднюю ночь пострадало 12 человек. Как информировал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, всего в стране зафиксировано 16 происшествий, связанных с использованием фейерверков и петард, 12 человек были ранены, из них двум по 14 лет, они получали самые тяжелые травмы.

Также было получено сообщение о том, что фейерверк залетел на балкон.

По данным полиции, в Вильнюсе и Юрбаркасе 1 января с алкогольным отравлением в больницу были доставлены двое несовершеннолетних, 2002 и 2006 г.р.